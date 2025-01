A pedido de la sociedad anónima Taymoor, la Intendencia de Maldonado (IDM) desafectará del dominio público 51.500 metros cuadrados de calles abiertas en el balneario Edén Rock, cercano a José Ignacio. La autorización para la transacción, que se concretará mediante permuta de tierras con la firma desarrollista, fue votada este lunes 13 por los ediles del gobernante Partido Nacional (PN) en una sesión extraordinaria convocada en pleno receso estival. Tras evaluar que “la IDM pierde” con el negocio y plantear una alternativa que el oficialismo rechazó, el Frente Amplio (FA) se expidió en contra.

El expediente administrativo se abrió en mayo de 2023, cuando Taymoor SA expuso a la IDM su necesidad de adquirir calles públicas para unificar las tierras de un fraccionamiento que intenba comercializar, sin éxito, junto al Punta del Este Polo Club. “El proyecto no ha tenido el avance que queríamos y es exclusivamente porque se trata de una urbanización abierta”, señaló el apoderado de la firma en una carta dirigida al intendente Enrique Antía, adjunta al expediente, al que accedió la diaria.

Para lograr “el funcionamiento deseado”, Taymoor decidió transformar el fraccionamiento en un barrio privado y propuso a la IDM adquirir las calles abiertas a cambio de otras tierras de su propiedad en la misma zona. “Con esto, la IDM podrá conformar un área con mucho más valor que el que posee actualmente, debido a que el área a recibir tendrá una conformación utilizable con diversos fines y más valiosa que el área a ceder”, concluyó.

En diciembre pasado, la Dirección de Agrimensura y Catastro de la IDM estableció que la enajenación de “51.500 metros cuadrados” de calles en favor de la sociedad anónima equivale a “una fracción de 40.000 metros cuadrados” a deslindar de un padrón que está pegado a un espacio libre de propiedad municipal. De acuerdo a los valores del mercado, la dirección definió el precio del metro en 17 dólares, “lo cual arrojó un total de 680.000 dólares”.

En el último día de 2024, tras acordar con Taymoor, el intendente Antía firmó el pase del expediente a la Junta Departamental para que sus ediles autorizaran la transacción. Las comisiones de Planeamiento y Ordenamiento Territorial y de Presupuesto recibieron la documentación el 7 de enero y lo trataron este lunes 13. Pese a los reparos del FA, los ediles oficialistas remitieron al plenario su informe favorable a la anuencia.

La IDM regala valiosa tierra pública a privados, cuestionó el FA

El FA advirtió sobre la diferencia entre la superficie de las tierras a desafectar y las que recibirá la IDM, en detrimento de los intereses de la comunidad. Por eso propuso la devolución del expediente al Ejecutivo, para equiparar montos y que los privados pagaran esa diferencia en efectivo.

“Lo lógico sería que las superficies a permutar sean equivalentes, un canje uno a uno. De aprobar este negocio, el pueblo de Maldonado estará perdiendo tierra en un lugar privilegiado, una zona pujante y en crecimiento”, dijo Joaquín Garlo. Para graficarlo, recordó que al lado del Punta del Este Polo Club se encuentra el campo El Entrevero, adquirido días atrás por el empresario Eduardo Costantini por 10,8 millones de dólares.

No obstante, los blancos argumentaron que es un negocio “beneficioso” porque la tierra que recibirá la IDM se encuentra junto a un predio municipal, y sumadas serán “más apetecibles” ante eventuales inversores en caso de que el gobierno departamental decida vender a futuro.

También esgrimieron que el mantenimiento de calles públicas dentro de los fraccionamientos es “un gasto” para la IDM, por lo cual desafectar las de Edén Rock será beneficioso para las arcas comunales. Desde el FA, Marie Claire Millán y Karina Gómez cuestionaron ese criterio.

“No parece ser un argumento plausible para justificar lo que aquí se plantea. No son meras calles, desde que el privado las necesita para dar rentabilidad a su negocio; no puede dar lo mismo entregar más de 50.000 metros cuadrados y recibir 40.000 sin ninguna otra compensación por la diferencia”, reclamó Millán.

“Más vale pájaro en mano”, dijo un edil blanco

El partido opositor también advirtió que en el expediente no está acreditada la propiedad de las casas frentistas a las calles a desafectar del dominio público, lo cual “puede traer complicaciones a futuro”.

“La comisión se negó a solicitar la información registral antes de dar la anuencia. Nada está acreditado ni hay fundamentos, salvo una urgencia inexplicable por aprobarla”, sentenció Millán.

El edil Sena salió al cruce: “Tenemos arriba de la mesa 680.000 dólares: si pedimos más, ¿los agarramos? La empresa puede decir que no le interesa y ahí no tendremos nada. Me dedico a hacer negocios y prefiero pájaro en mano que 100 volando, y acá es algo parecido”. Finalmente, los blancos hicieron pesar su mayoría y aprobaron la anuencia con 21 votos en 30.