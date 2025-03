El nuevo jefe departamental de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, asumió su cargo con el compromiso de “dar la cara, estar presente, apoyar a los subalternos y a la sociedad toda”. Durante el acto, en el que participó el ministro del Interior, Carlos Negro, también se realizó la despedida del jefe saliente, Erode Ruiz, y del coordinador Rodney Silva.

“Erode me dejó la casa en orden”, afirmó Trezza, quien lo definió como “un hermano” y un “líder reconocido a nivel nacional e internacional”. “Me dejó su equipo y ahora puedo seguir construyendo seguridad y confianza, y tratar de dar soluciones, aunque las condiciones sean adversas”, dijo.

El nuevo jefe desplegará su estrategia teniendo en cuenta que la seguridad es un derecho fundamental de las personas y adelantó que hará “uso de la fuerza pública siempre dentro de la ley”.

También aseguró que trabajará con el ministerio público y fiscal para “cambiar eficiencia por eficacia” policial y que nunca cuestionará públicamente el accionar de la Justicia, sino que buscará el diálogo y la coordinación interna para mejorar.

Víctor Trezza. Foto: Natalia Ayala

Una gestión “sin intocables”

“La Policía no puede demorar cuando los vecinos reclaman su presencia; y no habrá zona donde la Policía no entre y no se haga respetar. Seremos inflexibles con la delincuencia y no habrá intocables, vamos a estar para respaldar al ciudadano de bien”, enfatizó.

El jefe manifestó su objetivo de “sacar las armas de la calle y la droga”, para lo cual prevé intensificar y reforzar los controles aleatorios en coordinación con otras instituciones, como la Intendencia de Maldonado y su Dirección de Tránsito.

“Es difícil prevenir los homicidios, pero no imposible. Cuando detectemos una situación anómala, vamos a enfrentar a las bandas que pelean por territorio y por mercados. Trataremos de que no se llegue a la quita de vida a una persona, pero cuando hay un homicidio tenemos que actuar”.

Foto: Natalia Ayala

Potenciar logística y recursos humanos

Trezza reconoció que la prevención del delito “es fundamental”, pero consideró que “cuando el daño está hecho”, la Policía debe actuar con responsabilidad, apelando a “la tecnología, la inteligencia artificial y todos los medios” a su alcance.

En esa línea, anunció que potenciará a la Policía Científica y la oficina de análisis del Centro de Comando Unificado para el esclarecimiento de los hechos.

Paralelamente, atenderá la salud mental de los policías. En estos días solicitó a uno de los sindicatos que le aporte datos sobre personal que “está pasando mal”, con el objetivo de incorporarlos a una serie de talleres sobre salud mental. “Vamos a brindar una mano para no lamentar la pérdida de una vida”, señaló.

Por último, Trezza consideró que el uso adecuado de los medios logísticos y humanos debe estar acompañado por una mejora en la atención a la ciudadanía. En este plan se inscribe la creación de una oficina de atención personalizada “para trámites comunes”.

También se implementará un sistema interno de gestión de calidad en las seccionales. Su intención es que, para fines de este año, sean certificadas en calidad la seccional 1ª de Maldonado y la 10ª de Punta del Este, para luego extenderse a las restantes.