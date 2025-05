Tras una caravana de vehículos que llegó a unir las ciudades de San Carlos y Maldonado, este domingo el candidato blanco a la Intendencia de Maldonado (IDM) por el sublema Somos Unión y Cambio, Rodrigo Blás, cerró su campaña electoral con un acto en la capital departamental.

Ante una multitud enfervorizada, el senador desgranó alguna de sus propuestas de gobierno. Sin embargo, destinó la mayor parte de su discurso a cuestionar “la pauta y el poder del dinero” del intendente Enrique Antía, quien aspira a que el candidato y exdirector de Recursos Humanos y Administración de la IDM, Miguel Abella (Todos x Maldonado), sea su sucesor.

Aunque no mencionó directamente al intendente y su delfín, Blás cargó contra la lucha interna por trascender en los medios y también contra periodistas “que le preguntan cómo va a implementar” tal o cual propuesta si accede al gobierno departamental. Sugirió que responden a los mandatos del sector oponente, pero tampoco los mencionó ni ofreció notas después del acto para aclararlo.

Blás recordó que al inicio de la campaña el objetivo era “el miedo” de que el Frente Amplio (FA) volviera a gobernar al departamento. Sin embargo, dijo que con el correr de los días “construyó un espacio distinto” y transformó el clima de Maldonado. “Hoy solo hay dos posibilidades: o ganan ellos [por Todos por Maldonado] o ganamos nosotros”.

Periodistas “mandados” y preguntas “desparejas”

A juicio de Blás, no existe posibilidad de que no sea el PN el que gobierne los próximos cinco años, gane quien gane de los dos nacionalistas. Sin embargo, instó a su militancia a “no perder el objetivo”. “No porque los otros hagan lo que hagan, de estas filas saldrá un solo ataque al otro candidato del Partido. Vamos a ganar con la propuesta, no con la mentira ni la injuria hacia el otro”, sostuvo.

El candidato consideró que “ha sido una campaña extraña” porque ha tenido que “debatir” sus propuestas con los periodistas. “Que cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer lo otro. Entiendo el poder de la pauta, el poder del dinero, entiendo el miedo, pero sepan que yo no tengo miedo”, advirtió. También cuestionó que cuando “la noticia” tiene que ver con él, “va en décimo lugar”.

“Por más que los mandan, un periodista me preguntó si en serio voy a hacer un hospital de mascotas. ¿Y desde cuándo dudas de un candidato que propone algo? Si algo he sido en mi vida política es serio”, dijo, sin identificar al periodista en cuestión. Después de explayarse sobre esta propuesta, recordó que sumó a sus huestes a Eduardo Lust para que sea su director general de medio ambiente y que la noticia “salió en la parte de atrás de la revista”.

También se mostró molesto a raíz de su propuesta de instalar un parque de nieve artificial en Punta del Este a través de un grupo inversor brasileño: “Salieron a entrevistar a uno para que dijera no era posible”. Añadió que lo mismo pasó con su plan de invertir 10 millones de dólares anuales para refacción de viviendas de personas de bajos ingresos, o la propuesta de generar un boleto de 24 horas.

“Por suerte, no contaban con que las redes sociales hacen que la pauta y los gobiernos no ganen más elecciones con prepotencia y con dinero”, remarcó. También dijo que circula en Youtube un aviso que lo acusa de tener “problemas” con la Dirección General Impositiva, con su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. “No tengo problemas con nada: la DGI pidió perdón y la Jutep archivó la causa. Lo que tengo lo logré con de 40 años de trabajo”, sentenció.

“A renovar sillones, gestos y soberbia”

Después, un desafío: “Que los que están pagando a periodistas para inventar y a internet para difundir, vengan a acá a discutir de propuestas. Al de la pauta, que me pregunte las veces que quiera, pero que le pregunte al candidato por qué no puede ser viable 50 millones en vivienda y sí 50 millones en los barrios. De paso, que pregunte por qué no gastaron en obra, porque el gobierno son ellos”, lanzó.

“Vamos a preguntar parejo. Porque nosotros podemos contestar, porque nadie nos escribe la plana y hemos hecho Maldonado caminando y conocemos sus rincones”, insistió. Luego admitió que cuando se postuló por primera vez a la IDM no tenía ni la experiencia ni el equipo que hoy tiene consolidados y que, en su opinión, lo hará ganador en las próximas elecciones departamentales.

Para Blás, el 11 de mayo se juega “un Maldonado que está bien y que propone que siga como está; y otro que viene a comerse el futuro, a impulsar a la gente, a generar grandes sueños que se pueden cumplir; que viene a renovar personas y sillones, gestos y soberbia. Que viene a cambiar el tono del Maldonado que se viene”.

Enfrascado en la interna de su partido, hacia el final de su exposición sostuvo que restan siete días para que “sigan agitando los cucos”, “mientras sigan pagando por las injurias y bloqueándonos la prensa, seguiremos yendo a casa de los vecinos”.

“En política no vale la pena ni vale todo. Aquellos que están dispuestos a todo, son los que luego no tienen prejuicio ninguno para hacer lo que no se debe hacer. Jamás usé la injuria y el ataque, en algún momento me lograron voltear, pero tenía el cuero blandito, hoy tengo el cuero duro para gobernar un departamento que no es para blanditos. Es ahora”, cerró, recordando tácitamente el eslogan de campaña de su líder nacional, el expresidente Luis Lacalle Pou.