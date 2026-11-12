Ampliación del edificio del CURE Maldonado insumirá 200 millones de pesos y se desarrollará en los próximos tres años

Joaquin Marqués, Miguel Abella, Héctor Cancela y Liber Acosta durante la presentación de la ampliación del edificio del CURE en Maldonado, el 12 de noviembre.

La Udelar intercambiará padrones con la Intendencia de Maldonado para realizar la obra que permitirá atender el crecimiento “sostenido” de la matrícula estudiantil en el departamento.

El Centro Universitario Regional Este (CURE) en Maldonado presentó, este jueves 12, el proyecto de ampliación de su edificio, que se concretará tras una permuta de tierras entre la Universidad de la República (Udelar) y la Intendencia de Maldonado (IDM) prevista para este año. Con esto podrá atender la creciente matrícula estudiantil y reorganizar espacios en el actual edificio, destacaron las autoridades que se dieron cita en el Aula Magna este mediodía.

El acuerdo implica que la Udelar permutará el padrón Nº 11.521, de una hectárea y 3.668 metros cuadrados, ubicado entre Aparicio Saravia y la cañada La Salada, por el padrón Nº 11.522 de la IDM, cuya superficie es de una hectárea y 4.926,90 metros cuadrados, ubicado en la calle Honorato de Balzac y lindero al actual edificio.

Así, la Udelar pasará a ser propietaria de dos solares que, en conjunto, abarcan dos hectáreas y 2.187,43 metros cuadrados. En el padrón Nº 11.522 se situará la obra nueva de la sede universitaria, mientras que en el edificio actual (que abarca el padrón Nº 11.174 y parte del padrón Nº 11.521) se reorganizarán las actividades existentes, dotándolas de más áreas y mejor organización interna, se informó.

El director del CURE Maldonado, Carlos Iglesias, explicó a la diaria que este será “el cuarto crecimiento de la sede”. Contó que la tierra a entregar ahora por la Udelar, atravesada por la cañada La Salada, “era difícil de incorporar al paisaje y a la dinámica [educativa]”. Por eso, en 2023 se le propuso a la IDM una permuta por tierra “más ocupable por la topografía y porque no tiene servidumbre de acueducto”.

El intercambio de padrones permitirá incrementar la estructura edilicia del centro universitario en un 6,5% y mejorar el acceso a estacionamientos, según estableció un informe técnico elaborado en 2023. Las obras insumirán una inversión de 200 millones de pesos, partida económica proveniente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI) con previa aprobación del Consejo Directivo Central (CDC). El plazo estimado para el desarrollo de obras es de tres años.

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Más de 6.500 estudiantes activos y crecimiento “sostenido”

El Centro Universitario Regional (Cenur) Este -que abarca las sedes de Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja- registra más de 6.500 estudiantes de grado activos, más de 450 docentes y cerca de 100 funcionarios, destacó el director regional, Joaquín Marqués, en diálogo con la diaria. Solo en Maldonado hubo este año 1.233 estudiantes inscritos.

Las obras de ampliación, cuyo inicio se prevé para 2027, permitirán atender “un crecimiento sostenido de varios años de la matrícula estudiantil”, que Marqués atribuyó mayormente a los efectos migratorios generados en 2020 con la pandemia por covid-19.

Esto conlleva “una intensa actividad académica, de investigación, extensión y enseñanza, así como administrativa, que requiere sostener estos procesos en los ámbitos de cogobierno que existen en la Udelar y el CURE”, consideró. Por eso destacó que “es un día especial” y que “el paso dado permitirá seguir sosteniendo el desarrollo del CURE en los próximos años”.

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Obras a realizar durante tres años

El actual edificio cuenta con 11.010 metros cuadrados y 6.609 construidos: 1.621 destinados a la plataforma de enseñanza, 696 a áreas de investigación y docencia, 286 a servicios de apoyo, 305 a oficinas de administración y cogobierno, 109 a servicios complementarios y 3.592 a servicios generales y áreas estructurales, según detalla el informe técnico de 2023.

El director general de Arquitectura (DGA) de la Udelar, Horacio Flores, explicó que el nuevo edificio tendrá una estructura en hormigón armado con una celosía de cerámica “pensada para generar un buen confort climático y tratándose de un edificio flexible”. Allí funcionará una nueva biblioteca, y depósitos específicos y un aulario de la Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales (LLMA) -que fue trasladada a esta sede, dado los problemas edilicios del exparador Nevada, en Piriápolis.

También contará con aulas especiales y oficinas para docentes, área de encuentro y servicios higiénicos, indica el anteproyecto elaborado por la DGA en agosto pasado, al que accedió la diaria. La refuncionalización prevista para 2027 intervendrá en el aulario, el aula gimnasio y bases existentes.

En la base 1 se liberará el espacio de la biblioteca para oficinas administrativas y otros servicios, y en el aula gimnasio funcionará una oficina de la IDM, un depósito del Instituto Superior de Educación Física y otros servicios. Entre las bases 2 y 3 habrá un espacio exterior de uso público y extensión de la cantina y el comedor. Según el informe de 2023, la planta física está “sobreexigida”, y “fue exacerbada con el traslado de la LLMA”.

Si bien el nuevo edificio atenderá “múltiples demandas”, otras vinculadas a facilidades de investigación y canchas deportivas para la Licenciatura en Educación Física “quedarán contempladas en el masterplan del predio y se avanzará en conseguir recursos”, informó Iglesias.

El equipo del plan de obras está conformado por los arquitectos Adrián Durán, Gonzalo Lorenzo y Mariana Francés, coordinado por la arquitecta Helena Heinzen, y la responsable del plan es la arquitecta Verónica Piñeyrúa.

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Elogio del diálogo

La anuencia para transacción de tierras fue aprobada por la Junta de Maldonado en junio de 2025, casi al término de la gestión de Enrique Antía y dos años después de que la Udelar planteara la propuesta a la IDM. Miguel Abella, entonces intendente electo, había pedido “acelerar el trámite” administrativo para posibilitar la expansión de la casa de estudios.

Durante la presentación del proyecto, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, definió la ampliación como “un sueño para docentes y estudiantes” y destacó el diálogo “muy bueno” con la IDM. Para posibilitar el acuerdo, la comuna desarrolló un proceso de recuperación de tierras adjudicadas en comodato a otras instituciones que nunca concretaron sus planes.

En esa línea, Abella señaló que la Udelar en la región ha crecido a través de los distintos gobiernos: “Es bueno destacar también la política que se ha llevado, pensando siempre en nuestros jóvenes y en la gente, sin distinguir colores políticos”, dijo. También anunció que “hay más tierra para seguir trabajando” en apoyo a la formación terciaria en el departamento.

Durante la presentación también estuvieron el presidente de la CCI, Liber Acosta; el secretario general de la IDM, Álvaro Villegas; diputados y ediles, entre otras autoridades.