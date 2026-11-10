Parque Medina de San Carlos completó traslado de animales con el envío de 47 ciervos dama y 13 muflones a una reserva en Paysandú

El área de Bienestar Animal de la Intendencia de Maldonado (IDM) culminó esta semana el traslado de los animales del Parque Medina de San Carlos, que antiguamente funcionó como zoológico, por disposición del Ministerio de Ambiente. Un total de 47 ciervos dama (Dama dama) -hembras con crías y machos juveniles- y 13 muflones (Ovis orientalis musimon), entre hembras y machos, fueron enviados a la reserva Salvador, ubicada en Paysandú, que cuenta con un cerramiento de más de 200 hectáreas, según indica el permiso de tránsito y tenencia de animales de fauna silvestre del Área de Ecosistemas y Biodiversidad del MA emitido el martes 3, al que accedió la diaria.

La iniciativa comenzó en abril y se enmarca en la reanudación del proceso de reconversión del parque, aprobado en marzo por el Consejo Municipal de San Carlos, y que fue iniciado durante la gestión de la exalcaldesa de San Carlos, Alba Rijo (2015-2020), pero quedó inconcluso.

Previo al traslado de los ciervos dama, se les realizó controles sanitarios en coordinación con la Facultad de Veterinaria (FVET) de la Universidad de la República y con previa autorización del MA, que “dieron bien”, informó a la diaria el veterinario de Bienestar Animal de la IDM, Matías Loureiro. Esto fue en el marco de un convenio de cooperación académica, científica y cultural firmado entre la IDM y la FVET, en noviembre pasado.

Por otra parte, 11 pecaríes de collar (Dictyles tajacu), una especie de cerdo autóctono, se trasladaron a la Estación de Cría y Fauna Autóctona (ECFA) del cerro Pan de Azúcar, 25 cabras al Refugio Ángeles de San Carlos, y 30 gansos a una chacra de la zona que cuenta con un gran lago, agregó el técnico de la comuna.

Las tortugas -nueve morrocoyos (Trachemys dorbigni) y una campanita (Phrynops hilarii)- que en principio fueron derivadas a Alternatus Uruguay, un centro educativo de cría y rescate de reptiles ubicado en Piriápolis, fueron liberadas en el tajamar de la ECFA, luego de chequeos sanitarios realizados por técnicos de Alternatus y bajo autorización del MA, según supo la diaria.

No obstante, según informó Loureiro, permanecerán en el lugar un jabalí, una llama y un emú, debido a que, por su avanzada edad, “se desaconseja su traslado y el cambio de ambiente por el estrés que les generaría”, cuatro loros, ocho carpinchos y 25 pavos reales.

Según comunicó la IDM, con estas acciones el Parque Medina “pasa a ser un espacio público para el disfrute de la gente [con el objetivo de transformarlo en un parque medioambiental, con más áreas recreativas, quinchos y parrilleros] y se da paso al cierre del parque tal como fue dispuesto”, de albergar a diversas especies de animales autóctonos y exóticos.