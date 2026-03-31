El Municipio de San Carlos y el área de Bienestar Animal de la Intendencia de Maldonado (IDM) avanzan en un plan de manejo para trasladar animales del Parque Medina a reservas del departamento y de otras zonas del país. La iniciativa se enmarca en la reanudación del proceso de reconversión del parque, aprobado en marzo por el Consejo Municipal de San Carlos, y que fue iniciado durante la gestión de la exalcaldesa de San Carlos, Alba Rijo (2015-2020), pero quedó inconcluso.

El veterinario de Bienestar Animal de la IDM, Matías Loureiro, explicó a la diaria que “es necesario realizar estudios para evaluar las condiciones de los lugares y verificar si tienen los cuidados básicos”, y añadió que el destino de los animales se definirá en coordinación con el Instituto Nacional de Bienestar Animal y el Ministerio de Ambiente, con quienes ya está en diálogo.

Además, tras una inspección realizada a fines de febrero al Parque Medina, el veterinario constató que los animales del predio “no presentan lesiones ni patologías agudas y se encuentran bien alimentados”. Por lo tanto, negó las denuncias de visitantes y vecinos de diciembre y febrero, consignadas por Fm Gente, que advirtieron sobre “deshidratación, mala alimentación”, así como “heridas visibles”.

Por su parte, la exconcejala y frenteamplista informó a la diaria que en el período que fue alcaldesa “se eliminaron las jaulas, incluido el antiguo encierro de felinos, que hoy funciona como la recepción del parque”, además se incorporó cartelería en braille y senderos accesibles para personas en sillas de ruedas.

Asimismo, tras un convenio entre el Municipio de San Carlos y el Centro Universitario Regional del Este en Maldonado, se trasladaron varios animales a reservas, y “quedaron [en el Parque Medina] los que no podían desarrollar su instinto de supervivencia”.

Chequeos sanitarios previo al traslado

Loureiro informó que en marzo “fueron capturadas 80 aves, entre gansos y pavos reales, que estaban sueltas en el predio y representaban un riesgo sanitario”, las cuales “fueron reubicadas en recintos dentro del mismo parque”. Explicó que una vez finalizada la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar , se prevé su traslado al bioparque de Melo (Cerro Largo), o a una reserva de fauna en Colonia.

En el caso de las tortugas, detalló que el parque alberga a “nueve morrocoyos [Trachemys dorbigni] y una campanita [Phrynops hilarii]”, y que serán derivadas a Alternatus Uruguay, un centro educativo de cría y rescate de reptiles, ubicado en el Parque Municipal La Cascada, en Piriápolis. Allí permanecerán en cuarentena unos días. Luego, los veterinarios de Alternatus “realizarán un chequeo sanitario y un informe, para determinar cuáles pueden ser liberadas y cuáles no”, aunque aclaró que su liberación “requerirá de previa autorización del Ministerio de Ambiente”.

Por otra parte, “se capturaron 11 pecarí de collar (Dicotyles tajacu), una especie de cerdo autóctono, que estaban sueltos en el predio y causaban daños en los tejidos y podían generar accidentes”. Según informó, está previsto que sean trasladados a la Estación de Cría y Fauna Autóctona del cerro Pan de Azúcar, y explicó que tanto en este caso como en el de las tortugas, “los chequeos sanitarios se harán luego de Semana de Turismo”, pero el lugar de traslado de los pecarí de collar “se está evaluando”.

Respecto a los ciervos dama, el parque cuenta con “más de 50 ejemplares, incluyendo hembras con crías y machos juveniles que aún no se han separado”, por lo tanto, en coordinación con la Facultad de Veterinaria (FVET) de la Universidad de la República, se proyecta “realizar controles sanitarios y una esterilización de los animales, con previa autorización del Ministerio de Ambiente”, pero aún no está definido su lugar de destino. Este trabajo se enmarca en un convenio de cooperación académica, científica y cultural firmado entre la IDM y FVET, en noviembre pasado.

Por último, indicó que se encuentran en el recinto una llama, un jabalí y un emú que, debido a su avanzada edad, “permanecerán en el predio, ya que se desaconseja su traslado y el cambio de ambiente por el estrés que les generaría”. No obstante, dijo que “se mejorará el recinto y se añadirá cartelería sobre por qué están los animales”.

Hacia un parque medioambiental

Rijo señaló que el objetivo es transformar el espacio en un parque medioambiental “más amigable para las familias, con más áreas recreativas y quinchos y parrilleros”. No obstante, advirtió que cualquier intervención a realizar deberá contemplar que “gran parte de las 12 hectáreas del predio es inundable”.

Añadió que, tras unas recorrida realizada en febrero junto a otros concejales frenteamplistas, coincidieron en que “no es el mejor lugar para que algunos animales estén”, por lo que cree que “se debe hacer mantenimiento continuo y contratar más personal”.

Por su parte, el alcalde de San Carlos, Luis Cima, informó en Frecuencia Abierta que, luego de concretarse el traslado de los animales, se desarrollarán obras de infraestructura como “la construcción de quinchos con parrilleros y mesas, una cancha de fútbol, redes de voleibol” y tareas relacionadas al anfiteatro y a donde funcionaba el restaurante, para que sea “un espacio similar al parque El Jagüel”.