Este martes el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos, declaró la emergencia sanitaria nacional por influenza aviar “de alta patogenicidad” H5, tras el hallazgo del virus en especies silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.

La medida implica “restricciones a los movimientos de aves, suspensión de eventos avícolas y refuerzo de las medidas de bioseguridad en todo el país”, señala el comunicado.

Tras el informe técnico de la División de Sanidad Animal y con el objetivo de proteger la sanidad animal, la salud pública y el ambiente, se dispusieron medidas de vigilancia epidemiológica y restricciones sanitarias e inspecciones.

En este marco, quedan restringidos “todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola”.

Asimismo, las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo Free Range deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas, en cumplimiento del Manual de Contingencia de Influenza Aviar, aprobado en diciembre de 2024.

Por último, como medida preventiva para reducir el riesgo de propagación del virus, se suspenderán ferias, remates, exposiciones y eventos avícolas.

Desde el ministerio, se exhorta tanto a productores como a la población en general a evitar el contacto con aves enfermas o muertas y a notificar “cualquier sospecha a los canales oficiales”.