Por medio de su cuenta en Twitter, el expresidente argentino Mauricio Macri anunció que no se presentará a declarar este miércoles ante el juzgado que lo investiga por el presunto espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que desapareció en noviembre de 2017.

“No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio”, escribió el mandatario poco después de arribar a Buenos Aires procedente de Europa.

El 1º de octubre, el juez Martín Bava, a cargo del Juzgado Federal de la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, resolvió citar a Macri para que preste declaración y le prohibió salir del país, aunque en ese momento el exmandatario estaba de viaje.

Macri, en sus primeras declaraciones desde que trascendió la citación judicial, recusó además al magistrado.

“El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme”, escribió Macri, de acuerdo a lo que consignaron medios argentinos.

Según establece la citación judicial, a Macri se le imputa la presunción de haber ordenado y posibilitado, desde su cargo de presidente, la realización “sistemática” de tareas ilegales de espionaje entre diciembre de 2017 y finales de 2018.

La agencia Efe informó que las posibles acciones de espionaje apuntaban, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

Esas acciones, según la resolución judicial de citación a indagatoria, “buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto de los reclamos” que hacían los familiares por el hundimiento del submarino; se buscó “conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno”.

Macri negó todas las acusaciones. Aseguró que no tiene “nada que ver” con esta causa judicial y remarcó que “jamás” espió ni pidió que se espiara a las familias de los tripulantes del submarino.

“Para perseguirme, usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan”, afirmó quien fuera presidente argentino entre 2015 y 2019.

Macri dijo que “siempre” estuvo y estará a disposición de la Justicia, pero que no permitirá que “se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad”.

“Seguiré presentándome en la Justicia como siempre lo hice, toda las veces que haga falta, pero no por ello dejaré de plantear y cuestionar todas las decisiones arbitrarias que violen los derechos que nos amparan a todos los ciudadanos”, expresó Macri.

“Por todo eso, mi abogado hará todos los planteos que correspondan para corregir esta situación y oportunamente, de ser necesario, me presentaré para responder, como siempre lo hice, estas falsas acusaciones”, concluyó.