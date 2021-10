No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los senadores estadounidenses este jueves llegaron a un acuerdo para evitar que el país caiga en default, después de que los demócratas aceptaran la oferta republicana de elevar el límite de la deuda durante dos meses, informó Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado.

“Llegamos a un acuerdo para ampliar el techo de la deuda hasta principios de diciembre”, anunció Schumer, según informaron medios locales.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había advertido que el país entraría en cesación de pagos el 18 de octubre si el Congreso no elevaba el límite, lo que desencadenaría una recesión, situación que había generado un clima de máxima incertidumbre en los mercados.

El miércoles, el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, se retractó de su posición inicial y para evitar ser el responsable de lo que hubiera sido un gigantesco problema fiscal para el país propuso la aprobación de una extensión de emergencia del techo de la deuda, lo que dilata el problema hasta diciembre y da tiempo al gobierno demócrata para preparar una solución a más largo plazo.

“Para proteger al pueblo estadounidense de una crisis a corto plazo creada por los demócratas, permitiremos que los demócratas utilicen los procedimientos normales para aprobar una extensión del límite de deuda de emergencia a un monto fijo en dólares para cubrir los niveles de gasto actuales hasta diciembre”, dijo McConnell.

En los últimos días esta situación estaba generando gran molestia en el presidente Joe Biden, quien criticó la postura de los republicanos, a la cual calificó como “irresponsable” y “peligrosa”, por no cerrar la posibilidad del default, y los acusó de “jugar a la ruleta rusa” con la economía y la reputación financiera de Estados Unidos.

El límite de endeudamiento de Estados Unidos asciende a unos 28.000 millones de dólares y subirlo o no es función exclusivamente del Congreso, que lo ha elevado varias veces en las últimas décadas. Durante la presidencia de Barack Obama, los republicanos comenzaron a utilizar este proceso legislativo rutinario como instrumento de presión política. Ahora, tras el acuerdo al que llegaron los legisladores demócratas y republicanos, el límite pasará a ser de 480.000 millones dólares, de acuerdo a lo que informó una fuente cercana al Departamento del Tesoro al diario The New York Times.

“Básicamente, me alegro de que Mitch McConnell haya visto por fin la luz”, dijo Bernie Sanders, senador independiente por el estado de Vermont. Los republicanos “finalmente han hecho lo correcto y al menos ahora tenemos otro par de meses para conseguir una solución permanente”, agregó Sanders.

Pero, aunque el default inminente se evitó, en realidad se tiró el tema para adelante, ya que con el dinero aprobado se podrán cumplir los compromisos hasta fines de noviembre.

En ese momento, el oficialismo no sólo tendrá que enfrentar el desafío de llegar a un acuerdo con la oposición republicana sobre cómo aumentar el techo de la deuda pública para seguir funcionando el próximo año, sino que antes del 3 de diciembre tiene que tener aprobado y promulgado el presupuesto para el año que viene.