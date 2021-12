En una conferencia de prensa realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el informe elaborado por una misión de la ONU contra la Desaparición Forzada, que tras concluir su visita a México dijo haber constatado que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional.

“Estamos trabajando; se creó un mecanismo para la búsqueda. En este gobierno se ha hecho una labor extraordinaria de búsqueda como nunca, y se evita que haya desapariciones forzadas. Si la ONU dice lo contrario, tendría que presentar las pruebas y nosotros aplicarnos. Ahora no es igual que antes, como veía un régimen corrupto y autoritario predominando, se quedó esa idea de que somos iguales. No. Ya no hay el ‘mátalos en caliente’. No hay masacres, no se reprime al pueblo, no hay impunidad”, sostuvo el mandatario, de acuerdo a lo que informó el periódico mexicano El Economista.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada expresó su preocupación por la situación de este tipo de delitos en México, e instó a las autoridades “a localizar rápidamente a los desaparecidos, a identificar a los fallecidos y a tomar medidas rápidas para investigar todos los casos”.

Los integrantes del comité remarcaron que el problema de la desaparición forzada es un tema que persiste, debido a que los niveles de impunidad en el país son casi absolutos.

López Obrador reiteró el ofrecimiento de su gobierno para continuar recibiendo a expertos de organismos internacionales para que constate el respeto a los derechos humanos en el país y aseguró que su gobierno no tiene nada que esconder. “Estaba el país cerrado [...] Nosotros abrimos el país porque no tenemos nada que ocultar. Pueden venir organismos de derechos humanos de la ONU y de cualquier organización internacional y supervisar y hacer escrutinio, y nosotros estamos pendientes, porque no hay ningún vínculo de complicidad con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco; por eso hay cero corrupción, cero impunidad. Si nos hubieran dado dinero de la delincuencia organizada, los llamados hombres de negocios, no podríamos hacer nada”, dijo.

En México, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del 8 de febrero de 2019 al 4 octubre de este año se han realizado 2.103 jornadas de búsqueda en 28 estados y 307 municipios del país para tratar de localizar indicios de 94.426 personas no localizadas. Este número, según Amnistía Internacional, mantiene a México como el país americano con más personas desaparecidas.

En su reciente visita a México, del 15 al 26 de noviembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, integrado por diez expertos independientes, supervisó la aplicación y cumplimiento del artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El comité resaltó la importancia de que México haya aceptado la visita, lo cual constituye una clara expresión de la apertura del Estado al escrutinio y al apoyo internacional.

Los integrantes del organismo dependiente de la ONU acompañaron exhumaciones y jornadas de búsqueda en los estados de Morelos, Coahuila y México. También visitaron el Centro de Identificación Humana de Coahuila, y varios centros de privación de libertad federales, estatales y de migrantes, con el propósito de verificar los registros oficiales y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la convención.

Los expertos analizaron los avances legislativos e institucionales producidos en los últimos años, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Víctimas.

Pese a las conclusiones a las que llegaron, la comisión de la ONU reconoció la adopción en México del Protocolo Homologado de Búsqueda y del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el establecimiento de las comisiones de búsqueda en el ámbito estatal, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), y del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila.