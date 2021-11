No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el portugués António Guterres, instó a frenar el aumento de la temperatura global en su intervención del lunes durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se está realizando en Glasgow, Escocia.

En su discurso, reseñado por el portal Europa Press, Guterres expresó que desde que se firmó el Acuerdo del Clima de París, en 2015, se registraron los años más cálidos de la historia de la humanidad. “O paramos, o nos para. Es tiempo de decir que ya es suficiente. Ya es suficiente de brutalidad contra la biodiversidad, de matarnos con carbono; ya fueron suficientes los incendios, las inundaciones, los derretimientos de los glaciares”, alertó el diplomático lusitano y agregó: “Estamos cavando nuestra propia tumba”.

En la ceremonia, en la que también intervinieron el primer ministro británico, Boris Johnson, el príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, el científico inglés David Attenborough, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático, la mexicana Patricia Espinosa, Guterres fue muy elocuente en sus alertas, que ya habían sido anticipadas por informes de la ONU realizados en la antesala de la cumbre.

“Tenemos mucha diversidad, pero ya es necesario que paremos de matar esta diversidad”, afirmó Guterres, al tiempo que instó a parar la minería indiscriminada y el atentado contra los bosques. “Ha llegado la hora de que desde las profundidades del océano hasta el tope de las montañas, desde los glaciares que se están derritiendo hasta los desiertos veamos los daños que hemos creado en los últimos 200 años para hacer que el calentamiento sea cada vez más acelerado”, apuntó.

“Los cambios no pueden hacerse de la noche a la mañana. Eso es una ilusión”, agregó Guterres. En este sentido, expresó que se está tratando de evitar la catástrofe. “En el mejor de los escenarios, la temperatura tendría que aumentar al menos dos grados”, sentenció respecto del aumento de la temperatura global. Al respecto, precisó que los más afectados son los países en desarrollo, para los cuales “fallar no es una opción, sino una sentencia de muerte”, evidenció.

“Estamos enfrentando el punto de no retorno para que enfrentemos o paremos el aumento de la temperatura del planeta”, subrayó, mientras que afirmó que, en caso de que no se hagan reducciones en los próximos años, no se van a tener políticas efectivas contra el cambio climático.

“El cambio climático es una de las mayores preocupaciones de todas las personas en todos los países. Debemos escucharlas y tenemos que escoger opciones de forma sabia” agregó. “Las generaciones más jóvenes les piden que escojan la solidaridad, que escojan el compromiso, que salven a la humanidad”, concluyó el titular de la ONU.