No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El abogado de varios presos condenados por cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet, Raúl Meza, dijo que José Antonio Kast, candidato ultraderechista a la presidencia de Chile, “siempre” tuvo un “compromiso” y “ha sido muy consecuente con el apoyo que le ha dado a los internos que cumplen condena en el Penal de Punta Peuco”.

Meza destacó que el candidato presidencial, que este domingo disputará la segunda vuelta frente al izquierdista Gabriel Boric, “ha visitado personalmente al brigadier Miguel Krassnoff”, según el informe presentado por el canal Chilevisión.

Krassnoff fue agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta de Pinochet, y está condenado a más de 600 años de prisión por más de 80 causas por violación a los derechos humanos durante la dictadura.

“Quiero decirlo abiertamente: él [Kast] ha gestionado o ha intentado gestionar, personalmente, indultos ante el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Sebastián Piñera que ha hecho? Siempre le ha dado la cara en la puerta a José Antonio”, añadió Meza.

En 2017, cuando Kast era diputado se había reunido con Krassnoff. “Viéndolo, no creo todas las cosas que se dicen de él”, dijo en ese entonces. “Yo no cuestiono que se hayan cometido delitos, violaciones a los derechos humanos, eso no lo cuestiono. Lo que cuestiono son los procesamientos”, agregó en su momento.