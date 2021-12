No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El diario La Tercera informó que el domingo por la noche, algunas horas después de haber llegado a Santiago, la expresidenta chilena y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recibió en su casa a Gabriel Boric, candidato izquierdista que el domingo se enfrentará en la segunda vuelta electoral al ultraderechista José Antonio Kast.

La exmandataria, que reside en Suiza, donde queda la sede del órgano que encabeza, llegó al país como tradicionalmente lo hace en diciembre para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia y también votar en las elecciones. Desde antes de que Bachelet arribara a Santiago se especulaba sobre un encuentro con Boric. En este sentido, la jefa de campaña del candidato de la coalición Apruebo Dignidad, Izkia Siches, dijo a CNN Chile que entendía que Bachelet “tiene algunas limitaciones por su alto cargo internacional, pero es evidente, para todos los que conocen su trayectoria, que ha venido a Chile a votar y, obviamente, a respaldar a nuestro candidato, Gabriel Boric”.

Fuentes cercanas a Boric le dijeron además a La Tercera que es factible que haya algún tipo de gesto público de Bachelet apoyando a Boric, quien ya ha recibido el apoyo de otras figuras de la antigua Concertación, como el expresidente Ricardo Lagos.

Antes de que se hiciera pública la reunión, Kast había expresado que esperaba que por su cargo internacional Bachelet no se “mezclara en la política contingente”, pero también manifestó su intención de encontrarse con Bachelet. “Yo no sé si él (Boric) se habrá reunido con la presidenta, es probable que tengan una reunión, y si fuera así, a mí también me gustaría reunirme con ella, porque ella fue presidenta en dos ocasiones y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos”, dijo Kast.

Horas después, luego de que se hiciera público que el encuentro efectivamente se había producido, Kast lamentó “que la alta comisionada de Derechos Humanos intervenga de esta manera en la elección”. El candidato, de 55 años, dijo que se entiende la preferencia de Bachelet por Boric, pero agregó que “desde su cargo debería estar disponible para reunirse con todos los candidatos”.

Estas declaraciones fueron respondidas por el coordinador político de la campaña de Boric, el diputado Giorgio Jackson, quien expresó que “las personas en sus vacaciones pueden hacer lo que quieran”. A través de su cuenta en Twitter, Jackson agregó haciendo referencia a Kast: “¿Ustedes lo escucharon decir algo cuando todo el gabinete de (Sebastián) Piñera se volcó a hacerle campaña?”.