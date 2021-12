En una conferencia de prensa, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, comunicó este lunes que decidió no aceptar la invitación realizada por el presidente Sebastián Piñera para acompañarlo a una gira internacional a Colombia, en la que participará en las cumbres del Prosur y la Alianza del Pacífico, la última salida del país que Piñera hará como mandatario en ejercicio.

“He decidido no asistir a la cumbre a la que nos había invitado el presidente Piñera”, dijo el próximo mandatario, y detalló que se comunicó con el mandatario para comentarle su decisión, según consignó Radio Agricultura.

“Las políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros. Hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materias de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones convenientes para que esto no se entienda en ningún caso como un desaire de Estado. Pero nos parece que nuestras prioridades hoy están en la conformación de equipos aquí en Chile”, argumentó Boric, quien asumirá la presidencia el 11 de marzo, un mes después de cumplir 36 años.

El mandatario electo el domingo 19 dijo también que su gobierno le dará prioridad a la Alianza para el Pacífico, mecanismo de integración formado por Chile, Colombia, México y Perú, y al respecto agregó que ya mantuvo conversaciones con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y con el colombiano, Iván Duque.

Por otra parte, Boric marcó una clara diferencia entre la Alianza para el Pacífico y Prosur. Respecto de esta última, dijo que “nos parece que pertenece a la agenda propia del mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho. Nosotros en su momento, cuando nos toque asumir, desarrollaremos nuestra agenda regional en función de perspectivas de colaboración para los tremendos desafíos que tenemos a nivel regional y mundial”, dijo el mandatario electo de acuerdo a lo que informó Canal 13.

De acuerdo a lo que recordó la Agencia Regional de Noticias, Prosur es un bloque fundado en 2019 por países gobernados por la derecha con el objetivo expreso de sustituir a la Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008 por países gobernados por la izquierda. La fundación de Prosur fue impulsada por Piñera y Duque, y en la primera cumbre, que se realizó en Santiago, participaron el entonces presidente argentino Mauricio Macri, el brasileño Jair Bolsonaro y el paraguayo Mario Abdo.

Por otra parte, durante su encuentro con los medios de prensa Boric deslizó críticas a Piñera por la filtración a través de la prensa de la invitación a la gira presidencial. Sobre este punto el próximo presidente chileno dijo: “Le he manifestado también que este tipo de cosas es importante que se conversen en persona y no por la prensa. Porque tenemos la convicción de que, en materia de políticas de Estado, hay que ser cuidadosos para no entrar en debates que le puedan hacer daño a la imagen del país. Así que le he solicitado también tener esos resguardos a futuro”.

La decisión de Boric de no acompañar a Piñera por esta gira fue tomada de buena manera por todos los sectores que integran Apruebo Dignidad, la futura coalición de gobierno.

Si bien legisladores de derecha dijeron que el Partido Comunista, que integra Apruebo Dignidad, fue clave para la decisión de Boric de no aceptar la invitación de Piñera, esto fue descartado por el diputado y presidente de ese partido, Guillermo Teillier.

“Creo que nosotros fuimos los que menos hablamos sobre esa decisión del presidente Boric, que la tomó indudablemente con absoluta autoridad, y él lo explicó muy bien y explicó que agradece la invitación, pero no va a poder ir porque está instalando el gobierno”, expresó el legislador en declaraciones recogidas por el diario El Mercurio. Teillier enfatizó en que “a él personalmente no le hice ninguna recomendación, creo que ninguno de nosotros. Pero mi opinión francamente era que era innecesario ir, y creo que la medida que ha tomado el presidente [electo] es muy justa y la comparto plenamente”. Además, el líder del Partido Comunista coincidió con la postura expresada por Boric respecto de marcar una diferencia entre la Alianza del Pacífico y el Prosur. Según el legislador, la primera “tiene una connotación para el desarrollo del país, mientras que Prosur tiene más un sentido ideológico”.