No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Éric Zemmour, candidato ultraderechista a la presidencia de Francia, dijo que la condena que recibió este lunes es “ideológica y estúpida”. La Justicia francesa dispuso que Zemmour debe pagar una multa de 10.000 euros porque es culpable de incitación al odio contra los inmigrantes menores de 18 años que llegan a Francia solos, sin compañía de adultos de su familia.

El 29 de setiembre de 2020, cuando participaba en un debate en un programa de televisión, mientras hablaba de los atentados contra la redacción del semanario humorístico Charlie Hebdo, en París, se refirió a los migrantes menores de edad. “No tienen nada que hacer aquí, son ladrones, son asesinos, hay que enviarlos [a su país] y no hace ninguna falta que vengan”, dijo.

De acuerdo con AFP, unas 30 organizaciones se presentaron como contraparte en una acción judicial contra Zemmour, entre ellas SOS Racismo, la Liga de Derechos Humanos y la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo. También se presentaron una veintena de consejos departamentales, porque son los departamentos los que se encargan de atender a los adolescentes que llegan sin familia mediante la Ayuda Social para la Infancia.

En declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Efe, Zemmour consideró que la condena por odio racial no corresponde porque “los menores no acompañados no son una raza”, y agregó que “la mayor parte ni son menores, ni están aislados: los envían sus padres a robar”.

Esta no es la primera vez que Zemmour es condenado por incitación al odio o por negación de crímenes de lesa humanidad: ya tiene más de una docena de procesos. En el caso de la sentencia emitida este lunes, el político y comentarista de televisión recurrirá el fallo, según anunció su abogado, Olivier Pardo.

El jueves está previsto que se juzgue a Zemmour en segunda instancia en otro caso, en el que está acusado de negación de crímenes contra la humanidad por haber dicho en 2019 que el mariscal Philippe Petain, que colaboró con el nazismo, lo hizo para salvar a judíos franceses.

Zemmour se postula a la presidencia en las elecciones del 10 de abril, y según las encuestas está cuarto en intención de voto con entre 12% y 15% de apoyo. Meses atrás, cuando lanzó su campaña, llegó a un pico de respaldo que hacía pensar que podía competir en segunda vuelta. Ahora las encuestas concluyen que competirán en balotaje el actual presidente, Émmanuel Macron, y la derechista Valérie Pécresse o la ultraderechista Marine Le Pen.