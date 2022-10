Liz Truss, la primera ministra británica, renunció este jueves y anunció en las afueras de Downing Street que dejará el cargo después de una semana en la que hizo negociaciones de emergencia para encontrar alguien que la sustituya. Estuvo 45 días en el cargo, que asumió tras la renuncia de Boris Johnson. Sus políticas económicas la llevaron a perder la confianza de su partido y le valieron duras críticas de la oposición.

En el mes y medio que duró como primera ministra, Truss formó gobierno y este se deshizo tras la renuncia de dos ministros claves y el anuncio de casi todos los parlamentarios de su partido que aseguraron que ya no confiaban en ella para liderar el país.

Hizo el anuncio este jueves, después de reunirse con Graham Brady, el presidente del Comité de diputados conservadores en Downing Street, con su viceprimera ministra, Thérèse Coffey, y con el presidente del Partido Conservador, Jake Berry.

Truss dijo que asumió el cargo con “una visión de una economía de alto crecimiento y bajos impuestos que aprovecharía las libertades del Brexit”, según consigna The Guardian. Agregó que reconoce que “dada la situación, no puedo cumplir el mandato por el que fui electa por el Partido Conservador. Por tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para comunicarle que renuncio como líder del partido”.

“Esta mañana me reuní con el presidente del Comité de 1922, Sir Graham Brady. Hemos acordado que habrá una elección de liderazgo que se completará dentro de la próxima semana. Esto asegurará que permanezcamos en representación para cumplir con nuestros planes fiscales y mantener la estabilidad económica y la seguridad nacional de nuestro país. Permaneceré como primera ministra hasta que se elija un sucesor”, explicó en una breve conferencia de prensa.

Este miércoles Truss había jurado que seguiría en el cargo porque es “una luchadora, no una cobarde”. Sin embargo, no pudo recuperarse de la renuncia, también en esa jornada, de la ministra del Interior, Suella Braverman, quien dimitió tras incumplir las normas al enviar un documento oficial desde su cuenta personal de correo electrónico. Aprovechó su carta de renuncia para arremeter contra Truss afirmando que tenía “preocupaciones sobre la dirección de este gobierno”. “El funcionamiento del gobierno depende de que la gente acepte la responsabilidad por sus errores”, lanzó en lo que se entiende como una indirecta a la ahora exministra.

El jueves por la mañana, antes de la renuncia, las críticas se acumulaban. El legislador conservador Simon Hoare afirmó que el gobierno estaba desorganizado. “Nadie tiene un plan de ruta. Todo es una suerte de lucha cuerpo a cuerpo en el día a día”, dijo en declaraciones a la BBC, y agregó que a su entender Truss tenía “unas 12 horas” para encaminar la situación.

Al momento las encuestas de opinión señalan una amplia y creciente ventaja al Partido Laborista, por lo que el próximo primer ministro conservador tendrá como principal desafío acomodar la economía impactada por las políticas de Truss al mismo tiempo que intenta sumar puntos con la población de cara a las elecciones de 2024.