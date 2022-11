“Cuando hablé de lawfare fui muy generosa”, dijo la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, desde su despacho en el Senado, al hacer este martes por videoconferencia sus últimos alegatos en la causa conocida como Vialidad, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2. “Debo decir que esto, más que un tribunal de lawfare, es un verdadero pelotón de fusilamiento”, agregó.

En esta causa, la fiscalía acusa a la exmandataria de delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos en la adjudicación de obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz. En agosto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron por esos delitos una condena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. El tribunal informó que el 6 de diciembre emitirá el veredicto y días después dará a conocer los fundamentos.

Este martes Fernández dijo que “nunca un término judicial” como el de “últimas palabras” fue “tan apropiado para definir lo que es este juicio, este Tribunal y el Ministerio Público Fiscal incluido”. Agregó que tal como dijo la primera vez que habló en este juicio oral, en 2019, la sentencia “ya estaba escrita” por el “partido judicial”.

La vicepresidenta cuestionó que se considere como asociación ilícita a un gobierno elegido de forma democrática y no a los responsables de haber atentado contra su vida el 1º de setiembre, cuando Fernando Sabag Montiel intentó dispararle a la cabeza. “Cuando uno es víctima, la figura de la asociación ilícita no existe”, dijo. “En Comodoro Py no se considera que mi muerte, mi asesinato, puede ser un acto de conmoción pública”, continuó.

Según la expresidenta, los tribunales con sede en esa avenida de la capital argentina han “tenido una actividad disciplinadora de la clase política”, y “este pelotón de fusilamiento tiene por objeto estigmatizar un espacio político y a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”. De acuerdo con Fernández, “hoy el partido judicial cumple el rol de condicionar, obturar posibilidades de expresión y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”. Agregó que los fiscales Luciani y Mola “se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho sino cual editorial de Clarín o La Nación”. “Merecerían ser los periodistas estrella de estos medios, porque fue increíble el desapego a las formas y al fondo de la cuestión”, dijo. “Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros, tergiversaron, mintieron y finalmente, un 1° de setiembre [...], una persona intentó matarme y el tiro no salió”, manifestó la líder peronista.

“¿En serio creen que nuestro gobierno cometió un fraude en contra de la administración pública? Mi gobierno que entregó un país desendeudado”, dijo. “Sin embargo, quienes trajeron al FMI y 45.000 millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema; están en Qatar mirando el Mundial”, agregó.

En sus redes sociales la expresidenta compartió un texto sobre las 20 “mentiras” de la causa Vialidad. Allí afirma, por ejemplo, que es mentira que el expresidente Néstor Kirchner y ella hayan asignado fondos de manera ilegal y arbitraria a la provincia de Santa Cruz, de la que su esposo era oriundo. Argumenta que “las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos” y que “la inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003”, entre otros motivos. Agrega que “ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición”.

Menciona también como una mentira que los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Ejecutivo en los gobiernos de Kirchner y suyos hayan sido diseñados de manera arbitraria e ilegal,y afirma que cumplieron con “todos los controles legales y financieros”. Niega, por otra parte, que sea cierta la afirmación de que el Congreso argentino “tuvo una participación marginal en la sanción de leyes de presupuesto”.

Por su parte, el presidente argentino, Alberto Fernández, retuiteó el texto, titulado “Las 20 mentiras de la causa Vialidad”, que publicó la dirigente en sus redes sociales. “Comparto los argumentos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la llamada causa Vialidad. Como decía Francisco Carrara, cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana”, escribió.