En una reunión realizada este jueves entre el equipo de transición y el gobierno del Distrito Federal, las partes avanzaron en la definición de los detalles sobre el esquema de la seguridad que se implementará en la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumirá su tercera presidencia el 1º de enero.

En el encuentro, según informó el portal Carta Capital, participaron la esposa del líder del Partido de los Trabajadores, Rosângela da Silva, más conocida como Janja; el jefe de la Policía Federal, Andrei Passos; el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Júlio Danilo Ferreira; el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y también estuvo presente el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

De acuerdo al diario carioca O Globo, la seguridad para el evento contará con aproximadamente 700 policías federales, un escuadrón antibombas, agentes que estarán vestidos de civil y equipos que podrán neutralizar drones y evitar los sobrevuelos en la zona del evento.

“Si hay un dron intruso volando en ese momento, se neutralizará inmediatamente. Detectaremos el aparato y la persona que lo maneje será inmediatamente detenida. Usamos este sistema el 7 de setiembre y funcionó muy bien, por lo que utilizaremos el mismo mecanismo”, explicó Ferreira.

Según detalló el funcionario, el día de la asunción de Lula la Explanada de los Ministerios de Brasilia será cerrada y el acceso de vehículos al lugar estará restringido.

Paralelamente, fuentes del gobierno de transición informaron que la lista de los invitados extranjeros que participarán en el acto ya está prácticamente definida.

La lista será larga, y uno de los presidentes a quien Lula quiere invitar es el venezolano Nicolás Maduro, que actualmente tiene prohibido el ingreso a Brasil por un decreto firmado en 2019 por los entonces ministros de Justicia, Sergio Moro, y de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo.

Como es sabido, el relacionamiento entre Brasil y Venezuela cambiará drásticamente luego de la asunción de Lula. El autoproclamado gobierno interino de Juan Guaidó dejará de ser reconocido como legítimo y, consciente de ello, su embajadora en Brasil, María Teresa Belandria, ya informó al cuerpo diplomático extranjero en Brasilia de su decisión de poner fin a su misión en el país el 26 de diciembre. Belandria, reconocida como embajadora legítima de Venezuela en 2019, decidió irse antes de la toma de posesión de Lula, todavía como embajadora, siguiendo las reglas del protocolo diplomático y por decisión propia, sin esperar una acción del gobierno electo.

Según O Globo, actualmente existe una lista de más de 100 ciudadanos venezolanos a los que el gobierno de Bolsonaro prohibió la entrada al país, y en dicha nómina está incluido el nombre de Maduro. El asunto aún no fue tratado en los contactos que hubo entre los representantes del gobierno de transición y las actuales autoridades de Itamaraty, pero la decisión de invitar a Maduro ya está tomada por Lula y el tema será abordado en los próximos días. Fuentes del gobierno de Bolsonaro afirmaron que “la lista” de venezolanos que no pueden ingresar a Brasil tiene sus fundamentos y, para el actual gobierno, “esos fundamentos no han cambiado”.