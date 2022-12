“Gracias hermano y compañero por permitirme beber de tu generosa sabiduría. Como generación tomamos tu posta”. Con esas palabras despidió este martes el presidente chileno, Gabriel Boric, a José Mujica, quien estuvo en Chile para dar inicio al Segundo Foro de Derechos Humanos organizado por la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo.

Boric también compartió un video en redes sociales en el que se lo escucha decir que “poder aprender de la experiencia de Pepe Mujica es siempre un honor y un privilegio”. El mandatario chileno recibió en el Palacio de la Moneda al expresidente uruguayo y conversaron sobre el rumbo del país trasandino, luego de que fracasara el intento de reforma constitucional que impulsó el presidente chileno.

Al respecto Mujica dijo que “un tropezón no es una caída. Enseña que a veces cuando pretendemos mucho, la gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo, porque eso se llama virtud. Gobernar para la mayoría”, agregó Mujica, en un momento en que en Chile avanzan las negociaciones para convocar un nuevo proceso constituyente en 2023.

Según Boric, Mujica le repitió que deben preocuparse “de que los que vengan después de nosotros nos superen por goleada en el sentido de que las obras nuestras queden para que los que vengan hagan las cosas mejor que nosotros”.

El exmandatario uruguayo también dictó este martes en la Universidad de Chile la Conferencia Inaugural “Derechos Humanos y democracias contemporáneas”. En ese momento dijo: “Estoy acá porque estoy gastando los últimos cartuchos que me quedan por un mundo que no voy a ver, luchando por la integración de nuestra América”, afirmó Mujica, según consignó Efe.

“Yo no vengo a hablar sólo de democracia como un académico, sigo siendo un luchador social y el mundo que tendremos será el mundo que seamos capaces de crear, arrancar y de luchar por él, pero se necesita gente que se comprometa, que le dé una causa a la existencia de su vida”, señaló Mujica, quien también fue reconocido con la Medalla Rectoral de la institución, distinción entregada por la rectora de la Casa de Bello, Rosa Devés.

En particular, Mujica se tomó un momento para enfatizar la crisis ambiental que atraviesa el planeta: “Por primera vez, los humanos están incurriendo en una barbaridad a conciencia, sabiendo lo que pasa. No hay crisis ecológica, hay una crisis política. No hemos podido acotar la civilización que hemos desatado, porque es más importante la acumulación. Y tenemos que cambiar nuestros parámetros culturales”.

“Soy militante desde los 14 años y tengo 87, pero algunas cosas he logrado como respuestas en mi cabeza: somos animales utópicos”, apuntó y resaltó el rasgo colaborador de los humanos: “la civilización es hija de la cooperación”.

Para Mujica “la democracia tiene que cultivar el nosotros. La izquierda, la derecha, el centro, pero hay que respetar un nosotros de valores comunes. Hagan todo lo posible por no cultivar el odio”.