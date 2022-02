No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”, dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, luego de que se conociera la noticia de que al menos 17 personas murieron y casi 60 debieron ser hospitalizadas por consumir cocaína adulterada.

En una entrevista con el canal Telefe, Berni explicó que “cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La cocaína se compra en estado de máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y se estiran con cuestiones que son muy tóxicas”.

El funcionario hizo estas afirmaciones en el momento en que estaba acompañando un operativo policial que intentaba detectar la droga y sacarla de circulación en el partido de Tres de Febrero, situado en el oeste del Gran Buenos Aires, aunque también se registraron casos en otros dos partidos del conurbano bonaerense, Hurlingham y San Martín.

Los datos sobre las muertes y las hospitalizaciones fueron confirmados por fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, quienes agregaron que el número de muertos e internados puede incrementarse con el paso de las horas. El tema comenzó a ser investigado por la Justicia y en principio no se descarta la hipótesis de que haya sido a propósito.

“Puede ser que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas de traficantes, pero es conjetural, no tenemos antecedentes de esto, lo que nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo”, afirmó el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, en declaraciones recogidas por la agencia Télam. Paralelamente, una fuente judicial, citada por eldiario.ar, declaró que “nunca habían estado frente a un caso así”.

“Creemos que es cocaína adulterada con algún tipo de veneno. No sabemos cuál porque falta un examen bioquímico a la sustancia que nos dirá de qué se trata. Además, no están listas las autopsias. Para vincular la sustancia hallada con la que consumieron las personas fallecidas, hay que extraer tejido de órganos vitales y comparar”, agregó la fuente.

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles varias personas llegaron a hospitales de Hurlingham, San Martín y Tres de Febrero con los mismos síntomas: un cuadro de shock y excitación psicomotriz, que derivaron en un paro cardiorrespiratorio.

Según informó Télam, uno de los intoxicados llegó a contarle a la Policía que la droga que había ingerido la había comprado en las inmediaciones de un barrio de emergencia ubicado en Tres de Febrero, y se le secuestró un envoltorio con la sustancia en cuestión, que pasó a ser analizada, junto con otra dosis de la droga que se le incautó a otra de las personas internadas.

Al determinarse el posible punto de venta de la droga, la Unidad Federal de Investigación 16 de San Martín se hizo cargo de toda la investigación por las muertes y decenas de intoxicados.

Berni informó que en los lugares allanados en los operativos policiales “se halló cocaína en envoltorios similares” a los que aportó un familiar de una de las víctimas fatales.