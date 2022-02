No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, refutó tajantemente las afirmaciones del diario británico The Financial Times sobre un supuesto acuerdo para reducir las tensiones en Ucrania al que habrían llegado el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, durante el encuentro que mantuvieron el lunes en Moscú.

“Por supuesto, The Financial Times estaba equivocado, esencialmente equivocado”, afirmó Peskov cuando se le preguntó por el tema.

“Dada la situación actual, Moscú y París no podrían haber llegado a ningún acuerdo”, agregó el funcionario, según informó la agencia estatal rusa Tass.

De acuerdo al artículo publicado por el diario inglés, Macron había asegurado que Moscú le había dado garantías de que “no emprenderá nuevas iniciativas militares” ni azuzará un “deterioro o escalada” militar cerca de las fronteras con Ucrania, donde se estima que actualmente hay más de 100.000 soldados rusos. En su contacto con los medios ayer, Peskov dijo que las afirmaciones que le atribuyen a Macron no sólo no son ciertas, sino que es “imposible” que se haya llegado a tal acuerdo porque Francia no cuenta con la legitimidad como interlocutor para ello.

“Francia es miembro de la Unión Europea [UE] y actualmente ocupa la presidencia de la UE; además, Francia integra la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], donde no tiene liderazgo: otro país tiene el liderazgo de este bloque. Entonces, ¿de qué tipo de acuerdos se puede hablar?”, señaló Peskov. “El periódico estaba simplemente equivocado”, afirmó. El gobierno ruso en esta cuestión únicamente reconoce como interlocutores válidos para llegar a un acuerdo a Estados Unidos y a la OTAN.

Ayer y siguiendo con su rol mediador, Macron se reunió en Kiev, la capital ucraniana, con el presidente del país, Volodimir Zelenski. Luego del encuentro, Macron brindó una conferencia de prensa en la que aclaró una información publicada por el diario francés Le Figaro, en la que se afirmaba que, durante su reunión con Putin, él le habría propuesto a su homólogo ruso la “finlandización” de Ucrania para resolver la crisis. De acuerdo a esta propuesta, Ucrania pasaría a tener una posición neutral y asumiría un compromiso de no ingresar en la OTAN. En contrapartida, podría continuar su camino para formar parte de la UE, estatus que tienen Finlandia y también Suecia desde los años de la Guerra Fría.

Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa en Kiev sobre la “finlandización”, Macron dijo que “nunca había usado esta fórmula” y, algo molesto, se negó a repetir la palabra. El formato de Normandía, con funcionarios franceses, alemanes, rusos y ucranianos, es la mejor manera de avanzar, agregó el mandatario francés, que aún no decidió si se presentará a la reelección presidencial en los comicios que se realizarán en abril.

Mientras los contactos diplomáticos siguen, también continúan los movimientos militares. El diario inglés The Guardian informó que ayer seis buques de guerra rusos y un submarino atravesaron el estrecho de los Dardanelos, dirigiéndose hacia el Mar Negro desde el Mediterráneo. De acuerdo al artículo, los buques rusos estaban desembarcando barcos utilizados para asalto anfibio y se esperaba que llegaran al Mar Negro en los próximos días.