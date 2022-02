No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Las acciones diplomáticas tendientes a marcar posiciones y evitar que se desencadene una guerra entre Rusia y Ucrania prosiguieron este lunes con reuniones directas entre altos jerarcas. En Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, recibió a su homólogo francés, Emmanuel Macron, uno de los jerarcas que más activo ha estado en los últimos tiempos para intentar lograr una desescalada.

Según informaron medios internacionales, en los primeros minutos de la reunión, los dos líderes intercambiaron saludos y enfatizaron estar dispuestos a rebajar el nivel de tensión. “Lo comprendo perfectamente: compartimos una preocupación común por lo que ocurre en el ámbito de la seguridad en Europa, y quiero agradecer que Francia haya sido siempre muy activa en la toma de decisiones de principio en este sentido”, señaló Putin, de acuerdo a lo que informó la cadena RT. “Veo los esfuerzos que está aplicando el liderazgo actual de Francia, y el presidente personalmente, para resolver la crisis relacionada con brindar seguridad igualitaria en Europa desde una perspectiva histórica seria”, agregó el mandatario ruso.

Por su parte, Macron expresó la esperanza en que las conversaciones de hoy puedan abrir paso a una “desescalada” diplomática. “Una respuesta útil es una respuesta que, por supuesto, nos permita evitar la guerra y construir ladrillos de confianza, estabilidad y visibilidad”, subrayó el mandatario galo. De todas maneras, antes de reunirse con Putin, poco después de arribar a la capital rusa, Macron moderó sus expectativas al afirmar: “Soy razonablemente optimista, pero no creo en los milagros espontáneos”.

Unas horas después del encuentro entre Putin y Macron, el presidente estadounidense, Joe Biden, se reunió en Washington con el canciller alemán, Olaf Scholz. “La diplomacia es la mejor manera de avanzar para todas las partes... incluso para Rusia, en nuestra opinión. Y hemos dejado muy claro que estamos dispuestos a continuar las conversaciones de buena fe con Rusia”, manifestó Biden después de la reunión en la Casa Blanca. En el mismo sentido, Scholz indicó que “la estrategia más prometedora que podemos tener es mantener abierto todo tipo de diálogo”.

Ambos mandatarios destacaron la estrecha cooperación entre Washington y Berlín ante la amenaza rusa en la frontera con Ucrania. “Tenemos completa confianza, no hay dudas de la alianza entre Estados Unidos y Alemania. Alemania es completamente confiable”, aseguró Biden tras ciertas críticas hacia el jefe del gobierno alemán, a quien en Washington algunas voces consideran demasiado complaciente ante el riesgo de un ataque ruso a Ucrania. La posición alemana sobre el tema difiere en ciertos puntos de la que tienen otros integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Los germanos confirmaron que no venderán armas a Ucrania y además se mostraron reacios a no poner en funcionamiento el Nord Stream 2, gasoducto que ya está finalizado pero que no comenzó a operar, que llevará gas natural ruso hacia Alemania a través del mar Báltico. Estados Unidos fue un férreo opositor a este proyecto en el que se estima que se invirtieron cerca de 12.000 millones de dólares, cuyo principal operador es el gigante energético ruso Gazprom, pero en el que además participaron aportando tecnología y financiamiento cinco grandes conglomerados europeos: OVM (Austria), Shell (Reino Unido y Holanda), Engie (Francia) y Uniper (Alemania) y Wintershall Dea (Alemania).

De hecho, durante la rueda de prensa Biden prometió “poner fin” al gasoducto Nord Stream 2, si Moscú invade la vecina Ucrania. “Si Rusia invade -eso significa que los tanques o las tropas cruzan la frontera de Ucrania, de nuevo- entonces ya no habrá Nord Stream 2”, dijo el presidente estadounidense. Sin embargo, interrogado al respecto, el canciller alemán evitó confirmar expresamente si está dispuesto a suspender los permisos para el gasoducto en caso de que Rusia efectivice su invasión a territorio ucraniano.

En sus esfuerzos por evitar una guerra en Europa, Alemania está particularmente activa y también este lunes la ministra de Exteriores germana, la dirigente ecologista Annalena Baerbock estuvo en Kiev, la capital ucraniana donde mantuvo una reunión con su homólogo Dimitro Kuleba. Durante la jornada, Baerbock intentó disipar las dudas sobre la solidaridad de Alemania con Ucrania, ante la negativa de Berlín de enviar armas a la exrepública soviética. “Haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que la situación no escale más”, expresó la ministra, antes de remarcar que Alemania apoya “sin reservas” la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, informó el portal Europa Press.