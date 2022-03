En medio de la creciente tensión existente dentro del oficialista Frente de Todos (FdT) entre quienes apoyan al mandatario Alberto Fernández y el kirchnerismo, liderado por Cristina Fernández, el presidente argentino brindó una extensa entrevista en El Destape Radio, en la que abordó el tema.

“Lo peor que podemos hacer es dividirnos. Lo que más me importa es que estemos unidos y le pongamos un freno a una derecha despiadada. Quiero que todos los compañeros sepan que busco la unidad. La sociedad quiere paz, pasó cuatro años muy malos con [el expresidente Mauricio] Macri y dos años muy malos con la pandemia. Quiere que todos nos pongamos de acuerdo”. Y agregó: “Valoro a Máximo y a Cristina, pero no existe la presidencia colegiada, las decisiones las tomo yo”. “De mí no esperen un solo gesto que rompa la unidad”, agregó el mandatario, cuyas declaraciones fueron consignadas por eldiario.ar.

Fernández también se refirió a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hecho que terminó de evidenciar las diferentes visiones políticas que conviven dentro del FdT. “Para muchos de nosotros el tema del Fondo es muy doloroso. Esta es la deuda de Macri, y yo denuncié penalmente al expresidente, con demanda civil incluida, que deberá responder con su propio patrimonio”, manifestó el presidente, quien agregó que “se sentiría “muy mal si por las diferencias le abrimos paso a la derecha, que le ha hecho un daño incalculable al país”.

“En febrero de 2018 dije que con Cristina no alcanzaba y sin ella no se podía, y todos lo entendieron. Yo sigo creyendo lo mismo: aquí nadie está de más”, sentenció Fernández.

Mientras tanto, un grupo de intelectuales y personalidades afines a Cristina Fernández publicaron este martes una dura carta con críticas al mandatario titulada: “Unidad del campo popular: moderación o pueblo”. El documento, reproducido por los medios argentinos, es en respuesta a la carta que intelectuales alineados con el presidente publicaron la semana pasada, en la que pidieron “la unidad del campo popular en tiempos difíciles”, para “fortalecer” al gobierno y a Alberto Fernández.

En su carta los kirchneristas, entre quienes están, entre otros, Adrián Paenza, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Roberto Salvarezza, Mempo Giardinelli, Rita Cortese, Victoria Onetto, Carlos Rozanski, Noé Jitrik y Eduardo Rinesi, plantearon que “la ‘Unidad’ del FdT se rompió en noviembre de 2021 cuando más de cuatro millones de electores que lo acompañaron en el 2019 ya no lo hicieron en las elecciones de medio mandato”, y afirmaron que reconstruir la unidad “es el objetivo”.

Apuntando directamente a Alberto Fernández, los kirchneristas expresaron que “la política gubernamental ha llegado a su punto más trágico: la preparación de escenarios de anuncios donde no se realizan anuncios”. Los críticos del mandatario dijeron que incurrió en una “práctica fallida de anticipar políticas que no se concretan: el mismo gobierno genera las expectativas y la defraudación de las expectativas”. Estos últimos dichos refieren a la declaración de “guerra contra la inflación” que Alberto Fernández hizo el viernes pasado.

“Los términos ‘Macri’, ‘macrismo’, ‘Juntos por el Cambio’, ‘sistema financiero’, ‘precarización’, ‘concentración’, ‘desigualdad’ no son utilizados en el documento citado. No hay oponente concreto. En el mundo del consenso, y en las formas suaves del lenguaje, no hay lugar para oposiciones fuertes ni para el desarrollo de conflictos. Hay un lenguaje de la política encapsulado”, manifestaron los kirchneristas, que en el final de su texto manifestaron que de esta situación “se sale con más política y no con más encierro”.