Si bien aún no fue oficializada por el Partido de los Trabajadores (PT), el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva confirmó desde México, donde se encuentra de visita, que será candidato en las elecciones de octubre, en la que todas las encuestas lo sitúan en el primer lugar, muy por encima de quien se supone que será su contrincante en la contienda, el actual mandatario Jair Bolsonaro.

Durante su participación en una Asamblea de Legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, realizada en el Distrito Federal, Lula dijo que piensa “participar en las próximas elecciones”.

De acuerdo a lo que informó Efe, el líder de 76 años dijo además que, en caso de vencer y volver a la presidencia, cargo que ya ocupó entre 2003 y 2010, retornará a México “para consolidar la más grande relación política que se dará en 2023”.

Algunas horas más tarde, en su cuenta de Twitter, Lula, reafirmando su postura de ser candidato, escribió: “Sólo envejecemos si no tenemos una razón para vivir, si no tenemos una causa. Y yo tengo muchas razones para vivir. Me caso este año. Y recuperaré la democracia y la dignidad para el pueblo brasileño”.

El miércoles Lula se reunió con López Obrador y luego ambos manifestaron su admiración mutua. El brasileño expresó que el encuentro fue muy especial para él porque “conversé con un presidente de la República que tiene como sentimiento principal cuidar de su gente más pobre y defender con uñas y dientes la soberanía de su pueblo”.

Por su parte, López Obrador expresó que tenía mucha simpatía por Lula y por lo que representa: “El que no se persiga a dirigentes sociales y políticos que luchan en favor del pueblo y que a veces tienen que enfrentar a grupos conservadores, a oligarquías”.

Este jueves, en el cierre de su gira por el país norteamericano, Lula brindó un discurso en la Cámara de Diputados en el que destacó la paridad de género que existe en dicho órgano, y dijo que sería un “sueño” que sucediera lo mismo en Brasil, aunque recordó que el PT impulsó a Dilma Rousseff, la primera mujer que presidió el país.

“Hoy aprendo una lección de esta Cámara de Diputados de México. Es un sueño del PT que nuestro Congreso Nacional tenga una mayoría de mujeres. Tuvimos la suerte de elegir a la primera mujer presidenta de la República de Brasil y no fue una tarea fácil. Antes de ser presidenta había sido militante, había sido detenida, torturada y, cuando no pensaba participar más en la vida política de Brasil, llegó a la presidencia, y fue acusada y destituida de la manera más sórdida”, expresó Lula. En su alocución ante los legisladores mexicanos, el líder petista también se refirió a la actual guerra en Ucrania.

De acuerdo a lo que consignó el portal Brasil 247, Lula dijo que es “inadmisible” que países instalen bases militares fuera de su territorio, en alusión a Estados Unidos, y que otros –como hizo Rusia– decidan invadir otra nación. “Los países tratan de resolver sus diferencias con base en bombardeos y disparos, cuando podrían resolverlas en una mesa de negociaciones, sin derramar una sola gota de sangre. Es inaceptable que en plena segunda década del siglo XXI algunos líderes insistan en comportarse como nuestros antepasados, cuando no había diplomacia y la única ley era la ley del más fuerte”, sentenció.