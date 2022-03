El jefe de la diplomacia rusa, el ministro de Relaciones Exteriores Serguéi Lavrov, brindó este jueves una conferencia de prensa en Moscú en la que participaron medios locales y extranjeros y tocó varios puntos del actual conflicto bélico.

Lavrov habló sobre la cuestión nuclear a la que se había referido un día antes y negó que Rusia esté dispuesta a dar ese paso.

“Está claro para todos que la Tercera Guerra Mundial sólo puede ser nuclear. Sin embargo, me gustaría señalar que los pensamientos de una guerra nuclear están dando vueltas en la cabeza de los políticos occidentales, pero no en la cabeza de los rusos”, expresó Lavrov.

El funcionario dijo que Rusia confía en que la situación en torno a Ucrania se resolverá y manifestó que Moscú está lista para mantener conversaciones con Kiev, pero continuará con la operación militar porque no puede “permitir que Ucrania mantenga las instalaciones de infraestructura que amenazan a Rusia”.

“La desmilitarización en este sentido se completará, incluso si firmamos un acuerdo de paz. Este acuerdo ciertamente incluirá ese párrafo”, señaló Lavrov, cuyas declaraciones fueron recogidas por la agencia oficial rusa TASS.

El alto funcionario del Kremlin, quien está en el cargo desde 2004, dijo que aún es demasiado pronto para evaluar la operación rusa y las conversaciones entre las partes, pero aseguró que “se está haciendo lo correcto”.

Lavrov también habló de las garantías de seguridad que su país les viene pidiendo desde hace largo tiempo a Estados Unidos y también a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y expresó que las potencias occidentales no pueden decidir qué necesita Rusia para garantizar su seguridad. “Nos dicen: la adhesión a la OTAN de Ucrania o cualquier otro país, que no es parte de la alianza ahora, no representará ninguna amenaza para la seguridad de Rusia. ¿Pero por qué diablos debería Occidente decidir qué necesitamos para garantizar nuestra seguridad?”, se preguntó el funcionario.

Durante la conferencia de prensa, Lavrov también habló sobre las sanciones que están recayendo tanto sobre empresas y entidades bancarias y financieras rusas como sobre particulares, entre los que se encuentran altos funcionarios y también muchos multimillonarios rusos.

Las sanciones actuales “son una especie de impuesto a la independencia” y los países que prohibieron a sus empresas trabajar en Rusia tomaron la medida bajo “una gran presión”, afirmó Lavrov, y concluyó su contacto con los medios diciendo: “Si esperan que Rusia se arrastre y ceda ante la dictadura de alguien, sus expectativas están equivocadas. De hecho, deberían recordar nuestra historia: nunca hemos hecho acuerdos bajo presión”.