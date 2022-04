No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por las “violaciones y abusos graves y sistemáticos” que el Ejército ruso comete desde que en febrero inició la invasión a Ucrania. La decisión fue tomada este jueves en una sesión extraordinaria de la Asamblea General del organismo celebrada en Nueva York, en la que de los 193 estados miembros votaron 176: 93 a favor de suspender a Rusia, incluido Uruguay, 24 en contra y 58 se abstuvieron.

Esta suspensión no tendrá efectos prácticos sobre Rusia, pero sí supone un golpe diplomático para el país liderado por Vladimir Putin. La propuesta llegó esta semana de la mano de la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, luego de que se diera a conocer la masacre en la ciudad de Bucha , al norte de la capital ucraniana, que ha generado acusaciones mutuas entre ucranianos y rusos.

El fin de semana autoridades locales reportaron que algo más de 400 cadáveres fueron encontrados en las calles tras la salida de las tropas rusas de esa localidad ucraniana. El presidente del país, Volodimir Zelenski, tras una visita a la zona, dijo que las fosas son las pruebas de un “genocidio”, mientras que Moscú sostiene, pese a las evidencias en contra, los relatos de los testigos, de los periodistas que se encuentran en el terreno y las imágenes por satélite, que todo es un montaje.

El texto que aprobó el Consejo de Derechos Humanos señala una “grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional por parte de Rusia”.

El argumento de Estados Unidos y otros países que se alinearon a su postura se centró en que Rusia no puede seguir participando en ese organismo mientras está “subvirtiendo todos los principios básicos” de la ONU. El embajador ucraniano ante la organización, Sergiy Kyslytsya, dijo que “Rusia no sólo está cometiendo violaciones de los derechos humanos, sino que está sacudiendo los cimientos de la paz y seguridad internacionales”. Puntualizó, además, que no votar esta propuesta era semejante a “apretar el gatillo” contra los civiles ucranianos, al mismo tiempo que una muestra de “indiferencia” similar a la que en 1993 permitió que se cometiese un genocidio en Ruanda, consigna Efe.

Entre los países que apoyaron la suspensión están Estados Unidos, Ucrania y todos los integrantes de la Unión Europea. Desde América votaron a favor, además de Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Perú; desde otras regiones se sumaron Australia, Canadá y Turquía.

Para argumentar su voto en contra de la resolución tomaron la palabra los delegados de Kazajistán, Venezuela, Corea del Norte, China, Irán, Siria y Cuba, y señalaron argumentos como la falta de una investigación independiente, la inacción de la ONU en casos anteriores en los que estuvo implicado Estados Unidos o los efectos contraproducentes para las negociaciones de paz de una decisión así, consigna el corresponsal del periódico español El País. Por otra parte, Brasil, Egipto, El Salvador, India, México, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita y Sudáfrica avisaron que se abstendrían.

Antes de la votación, un documento interno del gobierno ruso divulgado por la agencia de noticias AP señalaba que Moscú había pedido a algunos países que votaran en contra de la suspensión y les advertía que otro camino “sería interpretado por el Kremlin como un deterioro en las relaciones bilaterales”.

En esta línea, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Gennadi Gatilov, dijo a la agencia rusa TAS antes de la votación que si se adoptaba el camino propuesto por Estados Unidos, “los occidentales podrán imponer libremente al resto de países los conceptos de su visión de los derechos humanos que les satisfacen tanto a ellos como a los cómplices occidentales”.