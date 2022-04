No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Andrés Manuel López Obrador obtuvo un triunfo electoral el domingo en la consulta sobre la revocación de su mandato como presidente de México. En esta votación, promovida por el oficialismo, el pronunciamiento a favor de que el presidente siga en el cargo fue contundente, de entre 90,3% y 91,9%, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Fue un éxito completo, la gente actuó con mucha responsabilidad, fueron millones de mexicanos. Estamos ante un hecho histórico. Es algo inédito. Por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente”, dijo López Obrador.

En la consulta se preguntó al votante: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período?”, y se le ofrecieron dos respuestas: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “Que siga en la Presidencia de la República”. En México el mandato presidencial es de seis años, por eso esta consulta, prometida por López Obrador al asumir, fue fijada a los tres años de gobierno.

Pese al apoyo mostrado por los votantes, la abstención fue alta. Según los datos del INE, la participación se ubicó entre 17% y 18,2%, muy lejos del 40% necesario para que fuera vinculante, tal como lo establece la ley que llamó a esta votación. Asistieron a las urnas unas 16 millones y medio de personas, pero estaban convocadas casi 93 millones.

De todos modos, López Obrador había manifestado que acataría el resultado que surgiera, aunque no se alcanzara el 40%. Había anunciado que dejaría el cargo en caso de que una mayoría se manifestara a favor de revocar su mandato. Pero sólo entre 6,4% y 7,8% se inclinaron por esa opción.

Algunos sectores de la oposición habían llamado a boicotear el referéndum. Cuestionaban la participación de funcionarios del gobierno en la campaña, argumentaban que no tenía sentido hacer un referéndum cuando ningún opositor promovía la salida anticipada del presidente y criticaban además el gasto que implicaba la consulta. También el INE tuvo cierta confrontación con el gobierno en cuanto a esta votación y advirtió que no contaba con suficientes recursos para hacer la consulta debido a las medidas de austeridad dispuestas por el propio Ejecutivo.

En cualquier caso, el partido de López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), celebró los resultados y el presidente también. “Amor con amor se paga”, dijo. “Nunca los voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país”, manifestó en un mensaje difundido en redes sociales.

“En todo el país la gente buscó la casilla [mesa electoral] y se movilizó, como pudieron, y fueron a cumplir con el compromiso de hacer valer la democracia”, dijo el presidente, que criticó la falta de mesas. Consideró que, si bien se pronunció menos de 20% de la ciudadanía, “hay que tomar en cuenta” que sólo fueron instaladas un tercio de las mesas electorales habituales.

“En 2018 se instalaron alrededor de 160.000 casillas y ahora fueron 56.000, 57.000, un tercio. También lo digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho, dicen: es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección de 2018”, dijo López Obrador. “Con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, hubo municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo […] Tepetitán no instalaron casillas, las instalaron a 30 o 40 kilómetros”, dijo, y agregó que el INE pudo haber promovido mejor la consulta, informaron la agencia Efe y el diario mexicano La Jornada.

Sin hacer alusión a las críticas, autoridades del INE señalaron que si bien la participación fue baja, no lo es tanto como se podría esperar para elecciones que se celebran por primera vez. Recordaron que en las elecciones nacionales la participación suele rondar el 50%.

Con esta experiencia, López Obrador dijo que propondrá reducir a 30% o 20% el porcentaje de participación para que la consulta de revocación de mandato sea vinculante. “Con la reforma que vamos a presentar, la reforma electoral, se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria, pensamos que es muy alto lo de 40% de participación”, manifestó en conferencia de prensa.