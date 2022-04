No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En un acto en la sede de la Central Única de Trabajadores (CUT) en la ciudad de San Pablo, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se refirió a varios temas con vistas a las elecciones del próximo 2 de octubre.

En una parte del discurso que ofreció este lunes en la central sindical, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) dijo que en caso de ser electo removerá a alrededor de 8.000 militares que actualmente ocupan puestos en comisión en diferentes reparticiones de la administración que encabeza el presidente Jair Bolsonaro. “Vamos a tener que empezar el gobierno sabiendo que hay que sacar a casi 8.000 militares que están en puestos de gente que no se presentó a los concursos. Tendremos que sacarlos. Esto no puede ser motivo de bravuconería, sino que tiene que ser motivo de construcción”, dijo Lula, según consignó el portal del diario O Globo.

La semana pasada, el expresidente de 76 años ya había criticado la presencia de militares en cargos a comisión en la administración federal. Afirmó que “el papel de los militares no es sacarle del bolsillo a Bolsonaro ni a Lula”, que el “Ejército no está para la política, porque su tarea debe servir para proteger las fronteras y el país de las amenazas externas”.

Lula, que marcha primero en todas las encuestas de intención de voto, también volvió a criticar la forma en que los principales medios del país trataron el tema de la polarización entre él y el actual presidente. Según expresó en el acto en la CUT, en política la polarización existió siempre y negar eso sería una “necedad”. Agregó que los medios alimentaron esta idea para intentar el surgimiento de un candidato alternativo, una tercera vía, idea que no prosperó.

“Esto de la polarización de la tercera vía es una necesidad. Hubo polarización siempre que hay dos personas peleando. El PT generó polarización desde que fue creado”, dijo Lula, enumerando los resultados electorales del partido en las contiendas presidenciales desde 1989, en las cuales ocupó en forma ininterrumpida el primero o el segundo lugar. Continuando con el tema, Lula agregó que la única diferencia con las elecciones anteriores es que el rival del PT era el centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y que la actual polarización con Bolsonaro, quien integra el Partido Liberal, se libra contra alguien “antidemocrático” y “poco civilizado”, según consignó el portal Carta Capital.

“Me gustaría polarizar con los tucanos [apodo dado a los integrantes del PSDB por ser el tucán su símbolo] como Fernando Henrique, y no con los fascistas como Bolsonaro. Pero él es el que está allí, así que hay que tener paciencia. ¿Por quién fue elegido? ¿Quién creó el clima para elegirlo? No fuimos nosotros, no fue el PT. Pero él está ahí y vamos a polarizar con él para ganar las elecciones”, agregó quien fuera presidente entre 2003 y 2010.

Lula también bajó el tono triunfalista y proyectó una “elección complicada” contra Bolsonaro. “No será fácil, pero es una guerra que podemos ganar”, afirmó. El líder del PT también habló de la campaña en las redes sociales y la importancia que tuvieron las noticias falsas difundidas por los bolsonaristas para lograr el triunfo en las elecciones de 2018.

Al abordar la cuestión Lula dijo: “No necesitaremos crear una industria de noticias falsas, pero necesitamos crear una industria de decirle la verdad al pueblo”. En el PT los grupos citados por Lula fueron denominados “brigadas digitales”, tal como los definió la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, durante una breve participación en el evento.