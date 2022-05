Una encuesta realizada por el Instituto MDA, encargada por la Confederación Nacional de Transporte (CNT) y dada a conocer este martes, mostró que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) sigue liderando las intenciones de voto para las elecciones que se realizarán el 2 de octubre, con 40,6% de las adhesiones. De acuerdo a lo que informó el portal UOL, el actual presidente Jair Bolsonaro, quien integra el Partido Liberal, está segundo, con 32%.

Más atrás y bien lejos de los dos primeros, aparecen los nombres de Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, con 7,1%, y João Doria, del Partido de la Social Democracia Brasileña, con el 3,1%. Como el margen de error del estudio es de más o menos 2,2 puntos porcentuales, técnicamente Gomes y Doria están empatados. Los números dejan en evidencia de que la posibilidad de que una tercera candidatura alternativa a la del PT y Bolsonaro puede llegar a definir las elecciones está en los hechos completamente descartada.

De acuerdo a la encuesta, en caso de que haya una segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro, el primero se impondría cómodamente con 50,8% de los votos contra el 36,8% que obtendría el actual mandatario.

En la encuesta espontánea, en la que el entrevistado no recibe una lista con los nombres de los precandidatos, Lula fluctuó positivamente dentro del margen de error, mientras que Bolsonaro creció, en relación a la encuesta anterior hecha por la misma empresa. Lula aparece con 33,4% –tenía 32,8% en febrero– y Bolsonaro tiene 27,3%, cuando en la anterior contaba con 24,4% de los apoyos. La diferencia es de 6,1 puntos porcentuales. Los demás candidatos están técnicamente empatados en el tercer lugar.

Según la ficha técnica de este trabajo, la encuesta se basó en 2.002 entrevistas telefónicas realizadas entre el 4 y el 7 de mayo en más de 100 municipios del país. El nivel de confianza del sondeo es de 95,6%.

Clima pesado

En una entrevista que concedió al portal Brasil 247, Paulo Pimenta, diputado federal por el PT por el estado de Rio Grande do Sul, dijo que los integrantes de la campaña de Lula son plenamente conscientes de los riesgos de seguridad que corre el candidato del sector y que en función de ellos están tomando todas las precauciones necesarias. Pese a esto, según expresó el legislador, Lula deberá realizar igualmente actos en las calles de las ciudades y localidades brasileñas.

“A partir de ahora la campaña será en las calles, una campaña de masas”, dijo el diputado, quien advirtió: “No podemos imaginarnos otra cosa que estar viviendo un momento de normalidad democrática en el país, donde existen diferencias pero hay respeto entre los opositores”.

“Estamos tomando todas las precauciones necesarias en cuanto al tema de la seguridad, pero no podemos permitir esta intimidación, que los bolsonaristas intenten sacar a nuestra gente de las calles, que ellos establezcan dónde podemos realizar o no nuestras actividades. No, lo volveremos a hacer como siempre lo hicimos”, afirmó Pimenta.

En este contexto de extrema polarización, Lula hizo un acto el lunes de noche en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, donde dijo que “Bolsonaro tiene miedo de perder las elecciones y ser arrestado después”. El líder del PT expresó también que los días del ultraderechista en la presidencia “están contados”.

“De nada sirve desconfiar de las máquinas de votación electrónica. No es Lula quien derrotará a Bolsonaro. Es el pueblo brasileño”, afirmó el candidato izquierdista, según informó la revista Fórum.

Al igual que en otras oportunidades, Lula volvió a advertir que las elecciones no serán fáciles. “Estamos frente a un adversario que representa la antidemocracia, la violencia, el fascismo en Brasil. Nuestro oponente miente siete veces al día, es el rey de las noticias falsas”, afirmó.