Mientras en el terreno los combates siguen siendo muy duros en la región del Donbás, en el este de Ucrania, donde la ofensiva rusa es cada vez más intensa, el presidente Volodímir Zelenski participó el lunes por videoconferencia en el Foro Económico Mundial que se está celebrando en la ciudad suiza de Davos. Ante el auditorio, el mandatario dijo que únicamente dialogaría cara a cara con un “alto cargo ruso”: el presidente Vladimir Putin, y con un único asunto: “parar la guerra”.

“Sin él [Putin] no se toman decisiones”, expresó Zelenski, según informó la agencia ucraniana Ukrinform. “Y si hablamos de la decisión de poner fin a la guerra, esa decisión no se tomará sin una reunión con el presidente de la Federación Rusa. Entenderán que, después de todo lo que hicieron, no hay muchas ganas de encuentros, y menos con mediadores. Por eso, en principio, no acepto ninguna reunión con nadie de la Federación Rusa, menos su presidente. Y solamente si hay un único asunto a tratar: el fin de la guerra. No hay nada más de lo que hablar”, dijo Zelenski, de acuerdo a lo que consignó Reuters.

Sin embargo, el mandatario ucraniano reconoció que la posibilidad que se dé este diálogo es “cada vez más difícil”, a medida que se van conociendo los casos de atrocidades perpetradas por las tropas rusas contra la población civil.

Zelenski además se mostró realista a la hora de hablar de los objetivos militares de su país en la guerra, remarcando que un intento de reconquistar Crimea -territorio anexionado por Rusia en 2014- costaría “cientos de miles de bajas”.

Durante su intervención el presidente ucraniano también pidió a los asistentes del foro que se apliquen el “máximo” de sanciones posibles contra Moscú, además de reiterar el pedido de que el flujo de armas hacia su país no se detenga.

“El mundo aún no ha impuesto sanciones contra Rusia que fuercen al país a pagar por sus acciones”, dijo el mandatario. “Las sanciones deberían ser las máximas, y creo que todavía no hay esas sanciones contra Rusia”, agregó Zelenski. “Debería haber un embargo del petróleo ruso, todos los bancos rusos deberían ser bloqueados, sin excepciones, habría que abandonar el sector ruso de la tecnología. No debería haber ningún tipo de comercio con Rusia”, afirmó Zelenski.

De acuerdo a lo que recordó la cadena Deutsche Welle, si bien las potencias occidentales impusieron sanciones económicas a Rusia, la Unión Europea todavía no logró llegar a un acuerdo sobre la cuestión por la gran dependencia que tienen algunos de sus miembros del petróleo y el gas rusos.

Lavrov: Occidente volverá a reconocer la realidad que se está creando sobre el terreno

En un evento en el que respondió preguntas de estudiantes, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que los líderes occidentales que declaran que Rusia debe ser derrotada en la guerra desconocen la historia. “Estoy seguro de que ustedes conocen mejor la historia que los políticos occidentales. No habrán estudiado bien en la escuela, ya que sacan conclusiones erróneas de su comprensión del pasado y de lo que es Rusia”, dijo Lavrov a los estudiantes, según informó la cadena rusa RT.

Según el funcionario ruso, los países occidentales demostraron no tener la capacidad de vivir conforme a la Carta de las Naciones Unidas (ONU), dado que una gran parte de la población de Ucrania “se ve privada legalmente de la posibilidad de seguir utilizando su lengua materna y enseñar a sus hijos la cultura rusa y el idioma ruso”.

“Debido a esto, tras muchos años de advertencias, y al no tener otra salida, empezamos a proteger los intereses de seguridad de la población rusa en el Donbás”, expresó Lavrov, justificando la guerra que su país comenzó hace casi tres meses.

“Ya ven la reacción de nuestros colegas occidentales. Han mostrado ellos mismos que no pueden ni saben vivir según lo establece la Carta de la ONU, es decir, la organización se basa en la igualdad soberana de los estados. Para ellos, únicamente importa su soberanía”, agregó Lavrov.

El alto funcionario del Kremlin además calificó de “vergonzosos” los intentos de muchos gobiernos occidentales de “fomentar sentimientos rusófobos” entre sus ciudadanos.

Sobre el futuro, Lavrov dijo estar convencido de que los países occidentales tendrán que reconocer la realidad que se está creando sobre el terreno. “Se verán obligados a admitir que no se puede pisar constantemente y con impunidad los intereses vitales de los rusos, dondequiera que vivan”, concluyó el canciller.