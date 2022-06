El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva comentó en una entrevista radial la noticia sobre el presunto pedido de ayuda del presidente Jair Bolsonaro a su par estadounidense Joe Biden para ganar las elecciones de octubre.

Según fuentes anónimas citadas por la agencia Bloomberg, durante la reunión que los mandatarios tuvieron mano a mano en el marco de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Bolsonaro describió a Lula como un peligro para los intereses estadounidenses. Biden, sin embargo, habló sobre la importancia de respetar el proceso electoral y al recibir el pedido de ayuda del actual mandatario cambió bruscamente de tema, según Bloomberg. Tras darse a conocer la noticia, Bolsonaro negó haberle pedido ayuda a Biden, pero no reveló el contenido de su conversación con el presidente estadounidense.

“Cuando él [Bolsonaro] dice que la conversación [con Biden] fue extraordinaria, que fue fantástica, tiene que decir de lo que habló”, expresó Lula en diálogo con la radio Vitoriosa FM de la ciudad de Uberlândia, en Minas Gerais, consignado por el portal Metropoles.

“¿Fue allí, según la prensa estadounidense, para pedirle a Biden que no me dejara ganar las elecciones? ¿Es esto realmente cierto? Ayer leí que el presidente Bolsonaro fue a Estados Unidos a pedirle a Biden que lo ayude a no dejarme ganar las elecciones. Por el amor de Dios, no creo que sea cierto. Porque esto es demasiado humillante”, agregó el líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien lidera todas las encuestas de intención de voto.

Lula también criticó a Bolsonaro por no tener contacto con el pueblo y limitarse a realizar actos únicamente con sus partidarios. “Bolsonaro debe tener el coraje para hablar con la gente. Que deje de andar en moto, en bicicleta, a caballo. Él sólo hace cosas que involucran a sus milicianos. Pero él tiene que salir a la calle a hablarle a la gente, explicarle el hambre, explicarle el precio de los combustibles. Vaya a hablar con la gente”, le recomendó Lula a su adversario político.

Lula también trató de minar la imagen de Bolsonaro ante el votante evangélico, segmento en el que el actual presidente tiene más apoyos que el PT. Para Lula, Bolsonaro comete un pecado al usar el nombre de Dios para hacer campaña; de hecho, afirmó que el actual mandatario realmente “no cree en Dios”. “Es un presidente que usa el nombre de Dios en vano, pero si lo mirás a los ojos no cree en Dios. Habla de Dios por temas electorales. No hay mayor pecado que usar el nombre de Dios en vano”, dijo Lula, que además cuestionó la representatividad de Bolsonaro.

“Un ciudadano que se porta tan frívolamente como él, que ofende a la Corte Suprema, que ofende a la Cámara de Diputados, que ofende al Senado, a los sindicatos, a las mujeres, a los negros, a los estudiantes. ¿Qué se cree que hace este tipo en este país? ¿Qué cree que representa?”, se preguntó Lula.

En la entrevista, Lula además confirmó que ya se recuperó del coronavirus que le fue detectado hace algunos días y que el miércoles visitará la ciudad de Uberlândia. Allí el líder del PT participará en un acto junto a su candidato a la vicepresidencia, Geraldo Alckmin, en el que también participará el exalcalde de Belo Horizonte Alexandre Kalil, del Partido Social Democrático, precandidato a la gobernación de Minas Gerais, que cuenta con el apoyo del PT.