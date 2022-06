El exarquero del equipo argentino Vélez y de la selección paraguaya de fútbol, José Luis Chilavert, anunció este jueves su precandidatura independiente a la presidencia de Paraguay, apoyado por el Partido de la Juventud.

“Tras reflexionar y sentir la responsabilidad de construir un mejor Paraguay, decido hacer formal mi candidatura a Presidente para que nuestro pueblo vuelva a sentirse orgulloso de ser paraguayo”, escribió Chilavert, de 56 años, en su cuenta de Twitter, y acompañó el mensaje con un video en el que camina por mercados, abraza adultos mayores y se toma fotos con niños en las calles. El resto de las fuerzas políticas del país, incluido el Partido Colorado, que gobierna desde 2013, definirán sus candidatos en las elecciones internas que están pautadas para el 18 diciembre de este año.

El mejor portero sudamericano del siglo XX, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, aspira a ganar las elecciones que se celebrarán en abril del año que viene, algo que ya había anunciado desde 2020, cuando anticipó también por Twitter que quería postularse.

“El popular excapitán de la Selección comunicó que se presenta a la Presidencia de forma independiente apoyado por el partido de la Juventud - Lista 21”, destacó en sus redes esa agrupación política. De todas formas, Chilavert no podrá oficialmente ser candidato hasta que no pasen las internas y obtenga el aval del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Su abogado, Pedro Wilson Marinoni, indicó a Efe que por el momento Chilavert se presenta sin fórmula para la vicepresidencia, aunque semanas atrás, el Partido de la Juventud había adelantado en redes sociales que la especialista en educación Sofía Scheid podría ser la precandidata a vicepresidenta.

La web de la campaña define al proyecto del candidato como una “plataforma ciudadana” que busca el fortalecimiento de la educación “como pilar de desarrollo integral” del país. También promueve la defensa de la igualdad de derechos; el bienestar y seguridad de los ciudadanos; el desarrollo económico y laboral; y la expansión y desarrollo de infraestructuras que acompañen el crecimiento y la democracia.

La campaña empieza intrincada para el exarquero porque el 26 de mayo fue condenado en Paraguay a un año de cárcel en suspenso por difamar al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, al que acusó en Twitter de haber recibido sobornos.

“No estamos contaminados con la política sucia de los partidos tradicionales”, dijo en una entrevista la semana pasada al portal El Colombiano, cuando todavía no se había confirmado su postulación. Cuando se le consultó si aspiraba a la presidencia, Chilavert respondió: “Es un desafío, porque entrar a la arena política no es fácil, pero tengo un equipo conformado por gente muy honesta”.

En el mismo diálogo aseguró que le “preocupan las corrientes izquierdistas que se posesionaron en Venezuela, Chile, Argentina, Perú, Bolivia” y resaltó que “por ahora, países como Uruguay, Brasil y Paraguay somos una bocanada de aire fresco que tiene la democracia liberal, no de derecha extrema, pero me preocupa mucho que el populismo gane terreno. A la gente hay que enseñarla a trabajar, otro camino no hay para llegar al éxito”.

Chilavert hace 20 años que está retirado del fútbol, pero en su pasaje por el deporte marcó varios récords. El País de Madrid recuerda que debutó en el fútbol paraguayo en 1980, pero se convirtió en leyenda en Argentina, donde fue arquero de San Lorenzo y de Vélez Sarsfield, equipo en el que estuvo una década en la que ganó una Copa Libertadores, una Intercontinental contra el Milan de Italia, cuatro ligas argentinas y tres torneos sudamericanos. Además, se lo reconoce por haber marcado 62 goles, más que ningún otro portero profesional en el siglo XX y por eso fue elegido el mejor del mundo en su puesto en tres ocasiones.