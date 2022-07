Larissa de Macedo Machado, más conocida como Anitta, es actualmente la cantante más famosa de Brasil, y esta semana manifestó su apoyo a la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones del 2 de octubre, hecho que generó enormes repercusiones. La decisión cayó muy mal dentro del comando de campaña del actual mandatario, Jair Bolsonaro, que casi de inmediato salió a criticar a la artista por unas declaraciones que había hecho días antes en una transmisión en vivo mostrándose a favor de la legalización de la marihuana.

En declaraciones realizadas este jueves en la localidad de Imperatriz, en el estado de Maranhão, consignadas por el portal Brasil 247, Bolsonaro dijo: “Vi a Anitta diciéndole a Lula: ‘Te doy mi apoyo, entonces legaliza la marihuana’”.

El mandatario posteriormente reconoció la influencia de la cantante en el electorado joven y afirmó que Lula defiende el control de las redes sociales, en referencia a las propuestas del Partido de los Trabajadores (PT) para la regulación de los medios. Bolsonaro dijo que si los jóvenes se quedan sin redes sociales por un día “entrarán en depresión” y se mostró como un defensor de las libertades. “Miren, el candidato de Anitta quiere controlar las redes sociales. Y yo, como siempre, estoy garantizando esa libertad de ustedes en las redes sociales”, afirmó el líder ultraderechista.

Nacida hace 29 años en Río de Janeiro, Anitta, que además de cantante es bailarina, presentadora y empresaria, es una de las artistas brasileñas más destacadas en el mundo –además de cantar en portugués lo hace en inglés y español, idiomas que domina– y una figura con una gran influencia en las redes sociales, en las que cuenta con más de 130 millones de seguidores. Su trayectoria comenzó cuando era niña y se afianzó durante la última década. En 2016, cuando ya era una figura en franco ascenso, cantó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río junto con Caetano Veloso y Gilberto Gil, y más cerca en el tiempo, el año pasado, participó en el evento artístico previo a la final de la Copa Libertadores disputada en Montevideo.

Su importancia en las redes sociales es un factor que para muchos analistas puede incidir directamente en los resultados electorales.

Consultado por Folha de São Paulo, el investigador Fabio Malini dijo que Anitta, como otros megainfluencers, tiene la capacidad de atraer al debate político a gente que tiene muy poco o directamente ningún interés en el tema. “Los influencers locales o las páginas de chismes, por ejemplo, se sienten más cómodas compartiendo publicaciones de Anitta sobre temas del mundo político que las publicaciones de Lula o Jair Bolsonaro”, afirmó el investigador. Malini dijo también que la cantante tiene el potencial de llevar a muchas personas que no pensaban hacerlo a votar en octubre por el PT. “Si esto hubiera pasado hace dos campañas, habría dicho que no. Pero con el nivel de tecnología que tenemos hoy, es fundamental crear una ola emocional que, en última instancia, facilite la toma de decisiones”, sentenció Malini. Hasta ahora, la artista no había manifestado sus preferencias políticas ni en esta ni en elecciones anteriores, pero el lunes en sus redes sociales se refirió al asesinato de Marcelo Arruda, guardia municipal e integrante del PT asesinado por un simpatizante de Bolsonaro en la madrugada del domingo en Foz de Iguazú, y a continuación dijo que apoyará a Lula, hecho que fue valorado como un enorme espaldarazo por el equipo de campaña del líder izquierdista.