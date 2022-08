Varios legisladores de la coalición oficialista Frente de Todos (FdT) volvieron a criticar el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el sábado frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández y advirtieron que desde la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) “están poniendo en riesgo la convivencia democrática”.

“Lo que ocurrió el fin de semana demuestra que hay una actitud de sitio en la casa de Cristina. Fue sitiada y la intención fue aislarla de la gente”, manifestó Oscar Parrilli, senador del FdT en declaraciones a Radio 10 consignadas por la agencia Télam.

El sábado la Policía porteña por orden del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta dispuso el vallado y el cierre de los accesos al edificio donde vive la exmandataria, en el barrio Recoleta, y reprimió a los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del domicilio, entre ellos su hijo, el diputado Máximo Kirchner.

“Estamos llegando a un punto en el que algunos de los dirigentes de JxC están poniendo en riesgo la convivencia democrática de la Argentina”, subrayó Parrilli, y agregó que los referentes de la coalición opositora “Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta están jugando a ver quién es más duro”.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, consideró que “no fue acertada la decisión” de colocar las vallas en las afueras de la casa de Fernández y calificó como “aberrantes” las agresiones de la Policía a Máximo Kirchner.

Pero desde el gobierno porteño se mantuvo una postura firme respecto a lo que pasó el sábado. “Se viene un parámetro de orden al que no vamos a renunciar. No naturalicemos que a un grupo de violentos no les guste cumplir con las leyes”, dijo a La Nación un allegado muy cercano a Rodríguez Larreta, que este lunes se reunió con su mesa política y de gestión para analizar los pasos a seguir. Desde ese espacio entienden que habrá una prolongación de la tensión que se vivió este fin de semana hasta que duren los alegatos de las defensas en la causa Vialidad, que se retomarán el próximo lunes.

Las acusaciones judiciales contra la actual vicepresidenta movilizaron al peronismo, que para el fin de semana que viene tiene previsto realizar un acto masivo en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, en el marco del cierre del congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo que informó Ámbito Financiero, la idea de los organizadores del evento es que la única oradora del acto sea Cristina Fernández, y se piensa realizar una convocatoria masiva con la idea de poder reunir alrededor de 100.000 adherentes al partido, que es muy fuerte en ese distrito, pero donde justamente perdió 20% de los votos entre las elecciones presidenciales de 2019 y las legislativas de 2021. El lugar donde se hará el acto, el parque municipal Néstor Kirchner, también tiene un peso simbólico significativo porque fue allí donde Alberto y Cristina Fernández presentaron su fórmula conjunta el 25 de mayo de 2019.