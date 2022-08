Una movilización que se estima que será masiva, la primera gran convocatoria realizada desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández por la Confederación General del Trabajo (CGT), las vertientes mayoritarias de la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, recorrerá el miércoles las calles de Buenos Aires, desde el Obelisco hasta el Congreso.

Luego de varias reuniones la semana pasada entre los referentes de las cúpulas sindicales afines al peronismo, se resolvió dar el paso y convocar a la marcha, en la que se leerá un documento elaborado en forma conjunta que apuntará contra “los sectores especulativos de la economía” y las grandes empresas “formadoras de precios”, en medio de la escalada inflacionaria y las corridas cambiarias que buscan, de acuerdo a la visión de las entidades convocantes, forzar la devaluación de la moneda y generar una crisis institucional.

Según informó Página 12, los impulsores de esta movilización, en la que también participarán partidos y organizaciones que apoyan al oficialista Frente de Todos, insisten en que la marcha “no es a favor ni en contra del gobierno”, aunque desde algunos gremios se afirma que será un “llamado de atención” al Ejecutivo que encabeza Fernández para que ponga fin a la política de los especuladores.

La disputa por las consignas de la marcha fue un tema que generó bastantes roces, aunque todos coincidieron en apuntar contra “la especulación” económica. Uno de los máximos dirigentes de la CGT, Héctor Daer, convocó a la movilización bajo el lema “Primero la patria” y en reclamo de “un plan antiinflacionario”, y llamados “a la responsabilidad de los actores políticos” y a la “unidad” para “evitar que al ajuste lo paguemos todos”. “Queremos defender nuestro salario. Basta de especulación”, culmina la proclama que publicó Daer en sus redes sociales.

En términos más duros se expresó otro de los principales referentes de la CGT, el líder del gremio de los camioneros, Pablo Moyano, hijo de Hugo, líder histórico del sector. En declaraciones que dio en una entrevista con la radio AM 990, Moyano dijo: “Uno de los motivos de la marcha es para denunciar a los empresarios nucleados en la Asociación Empresaria Argentina para decirles que se dejen de joder con los aumentos de precios diarios. Sabemos quiénes son los productores de alimentos, Arcor, la Sociedad Rural, son los que siempre aprovechan estos momentos de crisis para seguir ganando dinero”. “Es terrible lo que se está viendo con el tema del aumento de precios. Nosotros hacemos responsable directamente a la especulación de los empresarios, pero también vemos que el gobierno no tiene la dureza, esa fortaleza para pedirles que se dejen de joder y que no le roben más el plato de comida a los argentinos para tratar de darle una vuelta”, agregó Moyano, quien la semana pasada fue recibido en el Vaticano por el papa Francisco, hecho que provocó duras críticas desde los sectores antiperonistas hacia el líder de la iglesia católica.

Desde otra vereda

También en la tarde del miércoles, pero contraponiéndose a la movilización liderada por la CGT, organizaciones sindicales, sociales y sectores políticos de izquierda llevarán adelante otra marcha que tendrá como destino la Plaza de Mayo, ubicada frente a la Casa Rosada.

De acuerdo a lo que informaron integrantes del trotskista Polo Obrero a eldiario.ar, su marcha exigirá al gobierno un inmediato aumento de salarios, jubilaciones y ayuda social, además de reclamar “contra la entrega de la CGT-CTA y un paro general y plan de lucha” ante el ajuste impuesto por el gobierno.

Desde la izquierda argumentan que el gobierno, la oposición de derecha y el Fondo Monetario Internacional quieren descargar la crisis sobre el pueblo trabajador. Además, expresaron que en el marco de la actual crisis que vive el país, la CGT no tuvo otra alternativa que convocar a una movilización, aunque la calificaron de “folclórica”.

De acuerdo a lo que informó La Izquierda Diario, en la convocatoria realizada por el sindicalismo combativo se resumen las principales reivindicaciones de la marcha: “Un inmediato aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales, con actualización mensual automática según la inflación, que garanticen que ninguna familia viva por debajo de la canasta familiar. Para eso hay que exigir la reapertura de paritarias, que han cerrado todas a la baja con una inflación anual que será cercana al 100%. Exigimos un salario y jubilaciones para cubrir la canasta familiar y la universalización de los planes sociales”.