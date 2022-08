El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 7,4% mensual y acumuló en los primeros siete meses del año una suba de 46,2%, de acuerdo a datos dados a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En la comparación interanual, la inflación registró un incremento de 71%, agrega el organismo. De acuerdo a lo que informó Ámbito Financiero, la inflación de julio alcanzó el nivel más alto desde abril de 2002, cuando alcanzó 10,4%. La suba de 7,4% superó a la de 6,7% que se había registrado en marzo, y se convirtió en el registro mensual más alto en lo que va del año.

El informe del Indec, consignado por medios argentinos, detalla que “la división que presentó la mayor suba del mes fue Recreación y cultura (13,2%), explicada en parte por los aumentos de los servicios asociados al turismo durante el receso invernal. Le siguieron las subas en Equipamiento y mantenimiento del hogar (10,3%) y en Restaurantes y hoteles (9,8%)”.

Además, durante julio se destacaron los aumentos de cigarrillos, en la división Bebidas alcohólicas y tabaco (6,4%). En su informe el Indec señaló que “la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,0%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de la división se destacó el aumento de azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etcétera; Aceites, grasas y manteca; Frutas; Verduras, tubérculos y legumbres; y Leche, productos lácteos y huevos”. En lo que va del año, el rubro Alimentos y bebidas acumuló un incremento de 48,3%, por encima del nivel general, lo cual afecta directamente a los sectores de menores ingresos.

Los aumentos de los servicios de agua y electricidad en algunas regiones del país impactaron en el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,6%); el incremento de la cuota de la medicina prepaga, en la división Salud (6,8%); el de los servicios de telefonía y de conexión a internet, en Comunicación (5,5%); y el de los servicios educativos de todos los niveles, en Educación (6,1%), agregó el organismo.

Según recordó Página 12, el ministro de Economía, Sergio Massa, había anticipado hace pocos días que julio y agosto serían meses muy malos en términos inflacionarios, pero que a partir de allí el índice iría a la baja, aunque algunos analistas entienden que esto no será así y que sobre el final del año el dato interanual podría alcanzar 90%.

Horas antes de conocerse públicamente los datos del Indec, el presidente Alberto Fernández se había referido al tema durante una visita a la provincia de Chaco, donde participó junto a autoridades locales en un acto de entrega de viviendas.

El mandatario dijo que el gobierno hace todos los esfuerzos necesarios para “resolver el problema inflacionario”, contexto en el que defendió su decisión de mantener abiertas las paritarias para que los salarios no pierdan poder adquisitivo como consecuencia del aumento de precios. “Sepan que conozco del problema, que no me desentiendo y que lucho todos los días para ver cómo encontrarle una salida a un problema que, además, no es sólo argentino, es un problema que se ha desatado en el mundo”, expresó Fernández, en declaraciones recogidas por la agencia Télam.