La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó este miércoles una demanda contra el expresidente estadounidense Donald Trump, tres de sus hijos y la Organización Trump. Los acusa de estar involucrados en una operación fraudulenta que duró más de una década y que el exmandatario y los otros implicados habrían utilizado para aumentar su patrimonio.

El expediente del caso señala que los acusados son Donald J Trump, Donald Trump Jr, Eric Trump, Ivanka Trump, Allen Weisselberg, Jeffrey Mcconney, The Donald J Trump Revocable Trust, The Trump Organization, Inc. y otras empresas asociadas al exmandatario, de acuerdo con lo que informó la cadena CNN.

En el documento de la demanda, James, quien es integrante del Partido Demócrata, afirma que las acciones fraudulentas implicaron todos los aspectos de los negocios de Trump. Según lo presentado por la fiscal, la Organización Trump engañó a prestamistas, empresas de seguros y también a autoridades fiscales al inflar el valor de sus propiedades utilizando tasaciones falsas.

“Esta conducta no puede ignorarse y descartarse como una especie de error de buena fe”, manifestó James en una conferencia de prensa en Nueva York. “Las declaraciones de la situación financiera fueron muy exageradas, groseramente infladas, objetivamente falsas y, por lo tanto, fraudulentas e ilegales”, sostuvo la jurista, quien agregó: “Como resultado de eso, estamos buscando una reparación, y el señor Trump, la Organización Trump, su familia, todos ellos deberían rendir cuentas”.

Como parte de la demanda, James busca que los imputados paguen una compensación de 250 millones de dólares en fondos supuestamente mal habidos, además de prohibir de por vida que Trump y los demás demandados puedan ejercer la dirección de una empresa en el estado de Nueva York.

El expresidente en alguna ocasión había dicho que la fiscal James estaba llevando adelante una investigación “vengativa y egoísta”. Por su parte, la Organización Trump mediante un comunicado calificó las acusaciones de “infundadas” y negó de plano haber cometido acciones por fuera de la ley.

El expresidente de 76 años, quien aún aspira a ser el candidato del Partido Republicano en las elecciones de 2024, afronta numerosas investigaciones penales de fiscales federales y estatales, que apuntan específicamente a los estados financieros de sus empresas, pero también a la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y su manejo de documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca, en enero de 2021. Trump siempre negó todas las acusaciones y sobre el caso presentado el miércoles dijo que se trata de “otra cacería de brujas”.

En su acusación, la fiscal James sostuvo que el expresidente y su compañía hicieron “decenas de representaciones fraudulentas, falsas y engañosas” durante un período de diez años. El documento también destacó específicamente que hubo no menos de “200 valoraciones falsas y engañosas” sobre los verdaderos activos de Trump.

“Los estados financieros en cuestión se emitieron anualmente; cada uno contenía una cantidad significativa de representaciones fraudulentas, falsas y engañosas sobre muchos de los activos de la Organización Trump. Y la mayoría jugó un papel en transacciones particulares con instituciones financieras”, se expresa en el documento de la demanda. “Es asombrosa la cantidad de valores de activos inflados enormemente”, afirmó la fiscal en el escrito presentado.