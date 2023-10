Ya son cerca de 3.000 los palestinos que murieron y casi 11.000 los heridos en la Franja de Gaza desde que comenzaron los bombardeos israelíes sobre la zona tras el ataque inicial de Hamas sobre el sur de Israel, que costó la vida de más de 1.300 personas.

Tras el bloqueo impuesto por Israel, los constantes ataques, el desplazamiento forzado de un millón de personas de sus hogares y la falta de todo tipo de bienes generaron una situación que fue calificada, este martes, por la Organización Mundial de la Salud como una inminente crisis de salud pública, porque el enclave palestino se está “quedando sin agua”.

Por su parte, la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) expresó en un comunicado que “no hay suficientes bolsas para cadáveres para los muertos en Gaza”.

En la noche del lunes en su sede de Nueva York se celebró una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente convocada de manera urgente para tratar el conflicto en Medio Oriente. Brasil, país que está presidiendo de manera transitoria el Consejo, presentó una propuesta intentando lograr un equilibrio entre las partes involucradas. El texto presentado por la diplomacia brasileña condenó de manera enfática el ataque “terrorista” de Hamas que dio pie a la guerra, y además pidió la liberación de todos los rehenes capturados en suelo israelí.

Brasil también pidió al gobierno de Benjamin Netanyahu que ponga fin al bloqueo vigente en Gaza y que dé marcha atrás con el ultimátum impuesto a la población para que abandone la zona norte del territorio.

Más temprano, la Unión Europea había anunciado la apertura de un puente aéreo con Egipto para que llegue ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza, que se encuentra en una situación “desastrosa”.

Respecto al bloqueo israelí sobre Gaza se manifestó el canciller egipcio, Sameh Shukri, que denunció que “Israel está impidiendo que la ayuda entre” al territorio palestino al no permitir la apertura del paso de Rafah en el lado de Gaza. El ministro egipcio calificó esa inacción de “muy grave” y agregó que “la situación actual no puede seguir así”.

Además, este lunes, por primera vez desde que comenzó la guerra, Hamas, la organización que gobierna Gaza, publicó un video de una joven rehén franco-israelí. En el video, recogido por medios israelíes, la rehén dice: “Soy Maya Sham, tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en el área de Sderot. Estaba gravemente herida en la mano. Me trajeron a Gaza y me llevaron al hospital aquí durante tres horas. Me han estado cuidando y proporcionándome medicamentos. Sólo les pido que me lleven de regreso a casa lo antes posible”.

Hablando sobre el tema en declaraciones a la cadena qatarí Al Araby, Khaled Meshal, exjefe de la oficina política de Hamas, declaró que “las consideraciones respecto de los soldados cautivos y los civiles son diferentes”. Según Meshal, “Israel sólo valora el número de prisioneros. Tenemos suficientes cautivos para garantizar la liberación de todos los prisioneros palestinos”. Algunos medios informaron que Hamas y otras facciones palestinas que operan en Gaza ofrecieron la liberación de los rehenes a cambio de la excarcelación de 6.000 palestinos que están actualmente en prisiones israelíes.

Mientras los combates de baja intensidad entre las fuerzas israelíes y las milicias de la organización chií Hezbollah, que ocupan el sur del Líbano, prosiguen, este lunes retornó a Israel el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Según informaron medios internacionales, Blinken estuvo reunido con Netanyahu y su gabinete de guerra durante más de cinco horas, pero el encuentro fue interrumpido temprano en la tarde cuando todos debieron ir a un refugio por alarmas ante ataques provenientes de Gaza.

De acuerdo a lo que trascendió, Blinken, quien en los últimos días estuvo en contacto con todos los líderes árabes de la zona, estuvo negociando con el primer ministro israelí el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. Además, durante la reunión se habló sobre la preparación de una visita del presidente estadounidense, Joe Biden, que retrasaría la inminente invasión terrestre de los israelíes de la zona norte de la Franja de Gaza.

El viaje de Biden a Israel está confirmado para el miércoles y es posible que luego se dirija a El Cairo, la capital egipcia, donde se reuniría con presidentes y jefes de Estado del mundo árabe.