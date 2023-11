Para el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, con la elección de Javier Milei “la esperanza vuelve a brillar en América del Sur”. En su cuenta de la red X, Bolsonaro deseó “que esos buenos vientos alcancen a Estados Unidos y Brasil para que la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan a todos nosotros”.

También su hijo, el diputado ultraderechista Eduardo Bolsonaro, que visitó la sede de campaña de Milei en la primera vuelta electoral argentina, celebró el resultado de este domingo, que calificó como “la mayor derrota de la historia del kirchnerismo”. Afirmó que “sin poder, sin estructura, con un movimiento iniciado hace cerca de tres años”, La Libertad Avanza “se consolida como un fenómeno”. Saludó así la “gran derrota de la izquierda nefasta que por donde pasó dejó miseria y muertes”.

También el expresidente estadounidense Donald Trump se pronunció, en su caso en la red Truth Social, y le dijo a Milei: “Estoy muy orgulloso de ti. Cambiarás por completo tu país y harás que Argentina vuelva a ser grande”.

Para el presidente colombiano, Gustavo Petro, no hay motivos para festejar. “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, publicó en X. “Ahora dilo sin llorar”, se burló el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

A diferencia de Petro, el expresidente de Colombia Iván Duque, uno de los que expresaron su apoyo a Milei, consideró que en Argentina “triunfó la Democracia y se venció el populismo, la demagogia y al Grupo de Puebla”.

En nombre del gobierno de Estados Unidos, el embajador en Argentina, Marc R. Stanley, transmitió sus felicitaciones y su voluntad de “trabajar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático, la mejora del clima de inversiones y la inversión en la clase media”.

Por su parte, la ministra española de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, les dedicó un abrazo a “los y las demócratas de Argentina” y agregó: “La ofensiva reaccionaria vence hoy, pero el camino del feminismo, la justicia social, la paz y los derechos sigue necesitando nuestros mejores esfuerzos”.

Tanto el presidente argentino, Alberto Fernández, como otros gobernantes de la región fueron más protocolares en sus saludos. “El pueblo ha expresado su voluntad”, dijo Fernández. “Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos 4 años”. Agregó: “Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada”.

“Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota”, dijo en la red X el presidente chileno, Gabriel Boric. “Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas”, agregó.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, escribió en su cuenta de X: “La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada”. Finalizó: “Le deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos”.

En Argentina, varios dirigentes contrarios a Milei se pronunciaron en la red X. La excandidata del Frente de Izquierda y de Trabajadores, Myriam Bregman, aludió a una frase de Milei: “La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”, y le respondió: “A las fuerzas del cielo las enfrentaremos con la fuerza de la movilización en las calles”. Bregman fue muy criticada en esa misma red social porque su partido llamó a votar en contra de Milei pero aclarando que eso no significaba un apoyo a Massa.

También el radical Martín Lousteau, que se declaró neutral ante la segunda vuelta electoral pero dejó claro su rechazo a Milei, felicitó al presidente electo y dijo que la Unión Cívica Radical ejercerá “una oposición responsable en el Congreso, porque ese es el rol que nos asignó la sociedad al votar”. Agregó: “En ese espíritu acompañaremos lo que sea bueno para el país y propondremos alternativas a lo que nos parezca equivocado”.

Juan Grabois, que fue precandidato a la presidencia de Unión por la Patria, la alianza que finalmente apoyó a Massa, dijo que “el Movimiento Nacional tiene más de 200 años de historia. Muchas veces cayó y tantas otras resurgió como el Ave Fénix”. Llamó a “enfrentar con entereza la adversidad, sostener con sabiduría nuestra organización y mantener con firmeza las convicciones porque, más fuertes que nunca, con la Constitución en la mano y el pueblo en el corazón, vamos a volver... mucho, muchísimo mejores”.

Desde Propuesta Republicana, que se dividió entre el apoyo a Milei de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y la neutralidad de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, todos ellos saludaron a Milei por su triunfo. Macri y Bullrich lo celebraron y Vidal y Larreta se limitaron a un saludo protocolar.