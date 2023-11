En una entrevista con el canal TN, la candidata a la vicepresidencia de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, volvió a generar polémica al cuestionar el uso que se le está dando desde hace varios años al expredio de la Escuela de Mecánica de la Armanda (ESMA), convertido en el museo del Espacio Memoria y Derechos Humanos, declarado en setiembre como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

“Un predio como la ESMA tiene unas 17 hectáreas, que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino. Esas instalaciones, en su momento, estaban destinadas a alojar escuelas y es eso lo que más necesitamos”, expresó en la noche del lunes la abogada de extrema derecha, conocida por su acérrima defensa de militares violadores de los derechos humanos.

Este martes, desde la provincia de Córdoba donde se encuentra invitada por el gobernador y excandidato presidencial Juan Schiaretti, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó a Villarruel tras sus dichos. “La historia no se va a borrar porque para eso estamos los organismos (defensores de los derechos humanos) y el pueblo argentino”, dijo Carlotto en declaraciones a la radio FutuRock, consignadas por La Nación. “Es una mujer desquiciada que se cree que es una reina que puede borrar y poner lo que ella quiere”, agregó Carlotto en referencia a Villarruel. “Ni nos acordemos de ella, que diga lo que quiera, pero no gastemos tiempo en esta persona”, expresó.

Para Carlotto, el predio de la exESMA “es una imagen mundial de lo que fue la represión en la Argentina”. “Estamos trabajando muchísimo para no perder la memoria, para avanzar en lo mejor para nuestra sociedad. No hacemos nada con rencor, con bronca. No voy a perder un minuto de mi vida en ella [por Villarruel]”, comentó.

Pero además en su aparición televisiva, Villarruel también generó otra controversia, cuando fue consultada sobre la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Acerca de esa cuestión Villarruel fue contundente en su opinión, compartida por su compañero de fórmula, Javier Milei. “Nosotros somos los dos provida, así que para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto”, expresó Villarruel, que desde su buen desempeño la semana pasada en el debate de aspirantes a la vicepresidencia en el que se mostró muy sólida ante el segundo de la fórmula de Sergio Massa, Agustín Rossi, está ganando minutos de exposición mediática.

Cuando le preguntaron acerca de volver a discutir y eventualmente derogar la ley del aborto en caso de que lleguen al gobierno, la candidata de La Libertad Avanza expresó: “No lo ciframos en tiempo, pero en algún momento nos gustaría dar la discusión, sobre todo porque en Argentina la ley del aborto se termina estirando hasta el infinito, entonces hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término”.

Mientras estas polémicas quedaron rebotando en el ambiente, Massa y Milei prosiguieron este martes con sus últimas acciones de campaña, antes del cierre que será el jueves.

Por la tarde, el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo estuvo de gira por la provincia patagónica de Río Negro, donde visitó dos ciudades de dicho distrito, Cipoletti y General Roca.

En un acto celebrado en esta última ciudad, Massa afirmó que en su sector impera la “mayor humildad para rendir examen” desde la gestión para que aquellos que, “aún votando sin terminar de confiar en nosotros, desde el 10 de diciembre sientan orgullo por el gobierno que eligieron”.

En la mañana, de acuerdo a lo que informó la agencia Télam, Massa participó en una mesa de trabajo con referentes de universidades nacionales, ONGs, y organizaciones e instituciones de la sociedad civil para el compromiso con la transparencia y la democracia en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, donde destacó que en caso de llegar a la presidencia quiere “encarar una nueva etapa en transparencia y ética política”.

En ese sentido el candidato de 51 años afirmó que impulsará “la nueva ley de ética” y se mostró favorable a que la Oficina Anticorrupción “la lidere alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor”. “Queremos tener un Estado eficiente, controlado y transparente, pero sobre todas las cosas que rinda cuentas”, manifestó Massa durante el evento.

Mientras tanto este martes Milei lideró una manifestación en la ciudad de Rosario y desde su comando se anunció que el cierre de la campaña será en un acto en Córdoba.