Un año antes del ataque del 7 de octubre, en el que murieron 1.200 israelíes y otros 240 fueron secuestrado por Hamas, autoridades israelíes conocieron un plan de 40 páginas, llamado Jericho Wall, que incluía el ingreso a Israel de milicianos a pie, en moto y con parapentes, informó The New York Times. El diario, que cita “documentos, correos electrónicos y entrevistas”, afirma que responsables militares no creyeron que un ataque sorpresa de ese tipo fuera posible.