Los candidatos a la vicepresidencia argentina protagonizaron el primer debate de la campaña para las elecciones del 22 de octubre en una edición especial del programa A dos voces, del canal TN. Desde su presentación, al comienzo del encuentro, la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, generó polémica. En ese primer minuto de intervención, la candidata destacó que preside el cuestionado Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas –una organización civil que busca equiparar a quienes murieron en acciones de grupos armados con las víctimas del terrorismo de Estado– y dijo que los otros cuatro candidatos a la vicepresidencia acumulan entre todos 76 años “viviendo del Estado y de la política”.

La candidata de La Libertad Avanza insistió en ese punto y acusó a los demás postulantes de ser parte de los problemas del país. Agustín Rossi, el compañero de fórmula del candidato oficialista, Sergio Massa, le respondió: “Nosotros tenemos trabajo en la función pública. No sabemos de qué vive Villarruel, porque no se le conocen trabajos”. Según informó el diario Página 12, el primer empleo declarado de la candidata, que es abogada, es el de diputada en el Congreso argentino, cargo que ocupó en la actual legislatura, a los 46 años.

Villarruel le respondió a Rossi que él, como extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, debería tener mejores fuentes de información, y agregó: “Como muchos argentinos, trabajé informalmente”.

A su turno, Rossi dijo sobre la diputada: “Su papá es militar. Los sueldos a los militares se los pagamos desde el Estado. Villarruel ha vivido toda su vida del Estado, porque vivió de su papá, después él pidió su retiro y ahora la mamá tiene su pensión, que la pagamos todos desde el Estado”.

En respuesta, la candidata dijo con referencia a su padre: “En ningún momento se compara un héroe de Malvinas con un politiquero, como es tu caso. A los argentinos no les interesa si mi papá es militar, mis ideas políticas...”. Rossi la interrumpió: “¿Cómo no les van a interesar tus ideas políticas?”. La diputada continuó: “Lo único que les interesa es que ustedes se hagan responsables de todo lo que han hecho, que es la situación crítica que ha puesto de rodillas a nuestro país”.

También el postulante a la vicepresidencia por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nicolás del Caño, señaló que “no se conoce de qué trabajó Villarruel” y agregó: “Nuestras listas están llenas de laburantes y no de defensores de los genocidas como vos. Vos querés la impunidad para los genocidas”. La candidata no respondió, ni tampoco lo hizo cuando Del Caño le preguntó si cuando ella fue a visitar al dictador Jorge Rafael Videla él le dijo “algo sobre los desaparecidos, sobre los niños apropiados”. El dirigente de izquierda concluyó: “Es evidente que Villarruel no quiere contestar qué hacía con Videla, ni qué hacía en la agenda de [el represor Miguel] Etchecolatz”.

En otro momento del debate, Rossi destacó que entre las personalidades presentes en el estudio de televisión se encontraban los jueces Ricardo Gil Lavedra y León Carlos Arslanian, que integraron el tribunal que condenó a las juntas militares de la dictadura en 1985, y celebró la decisión de la Unesco de declarar Patrimonio Mundial el Museo Sitio de Memoria de la ESMA.

Más tarde, cuando llegó el momento de que un candidato le planteara una pregunta directa a otro, Rossi le preguntó a Villarruel sobre sus reuniones con Videla y con otros represores de la dictadura. “Cuando me reuní con algunas de las personas imputadas por [delitos de] lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con montoneros. Lo que hice es algo plenamente legal”, dijo la candidata.

“La verdad es que no te creo nada. Yo creo que vos en el fondo reivindicás la dictadura. Nunca te escuché condenar la dictadura, ni las violaciones a los derechos humanos, el robo de bebés. Así como [Alfredo] Astiz fue un infiltrado en la organización de las Madres [de Plaza de Mayo], vos sos una infiltrada en la democracia. Vos no creés en la democracia”, le respondió el candidato a vice de Unión por la Patria. “Poco me importa lo que vos creas. Por 18 años estuve defendiendo a personas a las cuales los terroristas que vos defendés agredieron salvajemente. Ustedes defienden la impunidad de los terroristas”, dijo Villarruel.

En esta discusión no se involucraron los otros participantes en el debate, Florencio Randazzo, compañero de fórmula de Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, ni Luis Petri, que junto a Patricia Bullrich se postula por Juntos por el Cambio. Sin embargo, Petri, que insistió durante el debate con “terminar con el kirchnerismo”, también dirigió sus críticas a la candidata de La Libertad Avanza. Cuestionó la idea de privatizar la educación, dijo que ya quedó claro que no se puede dolarizar la economía “en una Argentina sin dólares” y agregó que el plan de recortes de Milei, más que “plan motosierra, como viene reculando en chancletas, es una tijerita”.