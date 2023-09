El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que está preocupado por el proceso constituyente que se lleva adelante en su país y llamó a buscar consensos en el proyecto de Constitución que el 17 de diciembre será sometido a votación popular. La redacción de ese texto está en manos de un Consejo Constitucional de 50 integrantes, en el que la mayor representación política es la del ultraderechista Partido Republicano, de José Antonio Kast, que reúne 22 escaños.

Boric fue consultado por periodistas sobre el llamado que hizo el lunes el presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, a crear un “gran acuerdo político para salvar el proceso constituyente”. El senador, cuyo partido integra la coalición de gobierno, propuso que ese acuerdo abarque desde el Partido Comunista al Republicano.

“Yo estoy preocupado por el éxito del proceso y no voy a ser quien trabaje por lo contrario”, respondió Boric. “A mí lo que me interesa es que el proceso constituyente esté bien”, agregó, y manifestó su voluntad de que se “llegue al más amplio acuerdo posible”. El presidente insistió con que la propuesta que se someta a votación “tiene que reflejar los consensos” de “todos los chilenos y no sólo un sector”, y manifestó su expectativa de que “las voces que se están levantando y que apuntan al mayor consenso posible sean escuchadas”.

Hace algunas semanas, la expresidenta Michelle Bachelet manifestó también su preocupación por el rumbo del proceso constituyente y advirtió que “hay varios síntomas que sugieren que podemos fracasar en darle una buena y nueva Constitución al país”.

Quintana señaló que para llegar a un acuerdo amplio es “fundamental” el papel que juegue la alianza de derecha Chile Vamos. Según informó el diario La Tercera, para Rodrigo Galilea, el líder del principal partido dentro de Chile Vamos, Renovación Nacional, la unanimidad es “virtualmente imposible”, pero manifestó su voluntad y su expectativa de que el texto “represente a un espectro lo más grande posible”.

Sin embargo, la consejera del Partido Comunista Karen Araya advirtió que hasta ahora Chile Vamos ha sido “el vagón de cola” del Partido Republicano y que brindará sus votos “para poder aprobar esta Constitución tal como está: regresiva, una Constitución totalitaria, que sólo representa a un sector ideológico del país”, citó Radio Cooperativa.

Por su parte, Antonio Barchiesi, consejero del Partido Republicano, dijo que se va a lograr “una buena propuesta constitucional” que “represente las expectativas de los chilenos en temas tan sensibles como la corrupción, la seguridad ciudadana, la propiedad sobre los ahorros previsionales, el fin de las contribuciones y tantos otros temas relevantes para la ciudadanía”.