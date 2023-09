“Hoy no podré, con toda probabilidad, darles un gobierno”, dijo ante el Congreso el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. “Pero sí creo que hemos dado una seguridad y una esperanza, la seguridad de que hay una fuerza política, la más numerosa, que defiende los valores que la mayoría de los españoles comparten”, agregó. El dirigente sometió su candidatura a presidente del gobierno a una nueva votación, en la que ya no necesitaba la mayoría absoluta de 176 apoyos que requería en la sesión del miércoles, sino que le bastaba la mayoría simple. Sin embargo, tal como se preveía, no logró reunir tampoco ese respaldo. “Llámenlo fracaso si quieren”, dijo.

Esa era la última oportunidad que tenía Núñez Feijóo de formar un gobierno en el actual proceso electoral, en el que contó en el Parlamento con el apoyo del ultraderechista Vox y de los partidos minoritarios Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria. Obtuvo 172 votos a favor y 177 en contra, y se anuló el voto de un diputado del partido independentista catalán Junts, Eduard Pujol, que votó Sí por error.

Está previsto que el rey Felipe VI abra la semana que viene una nueva ronda de consultas entre las organizaciones políticas con representación parlamentaria y que le encargue al líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, el segundo más votado, que reúna las alianzas necesarias para gobernar. Si esto ocurre, Sánchez tendrá plazo hasta el 27 de noviembre para llegar a acuerdos, en particular con el independentismo catalán, para obtener su apoyo. De lo contrario, se convocaría a elecciones en enero.

Núñez Feijóo, en su intervención ante el Congreso, volvió a manifestar su oposición a una eventual amnistía para los involucrados en el proceso independentista catalán de 2017, reclamada por los partidos Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Dijo que Sánchez hará “cesiones” para mantenerse en el gobierno, y acusó al PSOE de “degradación política y moral”. “¿Amnistía sí o no? ¿Referéndum [independentista] sí o no? Yo lo tengo claro, ¿y usted?”, le dijo al actual presidente del gobierno en funciones.

En nombre del PSOE, le respondió el diputado Óscar Puente, quien acusó al líder del PP de “manosear las instituciones”, entre ellas la monarquía, para “coronarse” líder de la oposición. “Un hombre de Estado no pisotea los símbolos del Estado”, le reprochó. A su vez, el ultraderechista Santiago Abascal, líder de Vox, advirtió que una amnistía es “una agresión de la que el pueblo español tiene el derecho de defenderse y lo hará”.

El turno de Sánchez

Si bien Sánchez no ha anunciado una amnistía, el dirigente ha mantenido la posición negociadora y días atrás reiteró que “la crisis política [en Cataluña] nunca tuvo que derivar en una judicialización”. Dijo que lo que ha hecho “desde entonces es tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política”. Según citó el diario La Vanguardia, Sánchez agregó que ahora, durante su gobierno, “Cataluña está mucho mejor que en 2017”, y que su plan es seguir por la “senda del reencuentro”, que condujo “a una situación de normalización y estabilización”.

Sánchez también manifestó que la independencia unilateral tiene escaso apoyo actualmente. “¿Cuánta gente en Catalunya apoya la unilateralidad? El CEO [Centre d’Estudis d’Opinió] catalán lo dice, entre 10% y 11%. Hay un 90% que quiere acuerdo, diálogo, convivencia y concordia. Tenemos que mirar a ese 90%”, agregó.

Sin embargo, el jueves, con el apoyo de Junts y ERC, el Parlamento catalán aprobó una resolución en la que reclama a la dirigencia de esos partidos en el Congreso que no apoyen la investidura de un presidente del gobierno que “no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones” que permitan celebrar un referéndum independentista.

Horas después, el PSOE y Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) manifestaron que “no hay avance posible” por esa vía. “Si hay que volver a elecciones, iremos y que la ciudadanía elija”, dijo el primer secretario del PSC, Salvador Illa, de acuerdo con La Vanguardia. “Nunca ha habido esa posibilidad encima de la mesa”, agregó.