El Congreso español rechazó este miércoles la investidura del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, como presidente del gobierno de España.

Si bien su organización política fue la más votada en las últimas elecciones, y cuenta con el apoyo del ultraderechista Vox, llegó a esta instancia sin reunir los 176 votos necesarios para tener la mayoría que le permitiría formar gobierno. Terminó la sesión de ayer, como estaba previsto, con 172 respaldos y 178 votos en contra.

“El viernes tenemos que volver a votar”, dijo Núñez Feijóo. Ese día el líder del PP no necesita alcanzar la mayoría, sino sólo obtener más votos a favor que en contra. De todos modos, no está previsto que sume nuevos aliados o que haya abstenciones que permitan su investidura. Si vuelve a fracasar, el rey Felipe VI deberá iniciar una nueva ronda de consultas con los partidos políticos para encargarle a otro candidato que forme gobierno, y entonces podrá llegar la oportunidad del líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, de acceder a un nuevo mandato.

Durante el debate parlamentario, Núñez Feijóo insistió en referirse a la cuestión catalana. El dirigente, que se opone a una amnistía para quienes participaron en el proceso independentista de 2017, acusó a Sánchez de acceder a esa demanda de los partidos independentistas catalanes sólo para conseguir que estos apoyen su investidura. “Nadie sabe en este hemiciclo lo que va a pasar en nuestro país en el caso de que esta investidura fracase”, advirtió.

Después de la sesión, el portavoz de la bancada del PSOE, Patxi López, consideró que Núñez Feijóo salió del debate de investidura como “llegó, como líder de la oposición”, y no como candidato a presidir el gobierno. Lo acusó de haber dicho “una mentira tras otra”, y agregó que “no es creíble, no lidera, no tiene posición propia, e insulta cuando él habla de respeto”.