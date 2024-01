El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Zani, llamó este martes a buscar una solución al “problema” en la Franja de Gaza para evitar que el conflicto se expanda. “La respuesta de la comunidad internacional a la guerra en Gaza ha sido decepcionante para la gente de la región”, afirmó, y dijo que “una acción militar no resolverá el recrudecimiento de la crisis en el mar Rojo”.

En esa zona, una ruta comercial por la que circula el 15% del comercio marítimo mundial, los rebeldes hutíes de Yemen, vinculados con Irán y que rechazan la ofensiva militar israelí en Gaza, han atacado buques que se dirigen hacia Israel. En respuesta, recibieron en los últimos días ataques de Estados Unidos y Reino Unido.

Al Zani reconoció que estos últimos ataques fueron lanzados como “respuesta” para no obstruir el comercio internacional en el mar Rojo, pero señaló que esto “incrementa el riesgo de escalada”. El primer ministro qatarí abogó por una solución de dos estados en Medio Oriente y llamó a “poner fin a la guerra, liberar a los secuestrados y los prisioneros palestinos y abordar el deterioro de la situación en la Cisjordania ocupada”. Agregó: “Lo que está pasando en Cisjordania no es mejor que lo que está pasando en Gaza, donde vemos asesinatos sin respuesta por parte de la comunidad internacional”.

A esta tensión regional se agregaron este martes ataques con misiles lanzados por Irán en Siria e Irak. Según las autoridades iraníes, los 13 misiles lanzados en Siria buscaban atacar objetivos del grupo yihadista Estado Islámico, en respuesta a los atentados del 3 de enero en Irán, que esa organización se atribuyó y que dejaron 94 muertos. Esos atentados fueron cometidos cerca de la tumba del general Qasem Soleimani, que lideró la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y que fue asesinado por Estados Unidos en un bombardeo en Irak en 2020.

De acuerdo con Irán, otros 11 misiles, los que lanzó en el Kurdistán iraquí y que mataron a cuatro personas, estaban dirigidos contra “espías del régimen sionista”. Sin embargo, Irak niega la versión de Irán de que allí había un cuartel del Mossad, los servicios secretos israelíes.

“Irán tiene el legítimo derecho a lidiar con las amenazas a la seguridad nacional del país”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Naser Kanani. “No dudaremos a la hora de castigar a los criminales”, agregó, según citó la agencia Europa Press. A su vez, de acuerdo con Efe, la Guardia Revolucionaria iraní manifestó que encontrará “a los mezquinos grupos terroristas donde quiera que se encuentren”.

Después de estos ataques, el gobierno de Irak convocó al encargado de negocios iraní en Bagdad y anunció que presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También el primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, manifestó su repudio a las acciones de Irán.

Según Irak, los ataques ocurrieron cerca de la embajada de Estados Unidos, cuyo gobierno calificó de “imprudentes” estos bombardeos y comunicó que sus instalaciones no sufrieron daños.

También este martes, Estados Unidos anunció la incautación frente a las costas de Somalia de un cargamento de armas que supuestamente procedía de Irán y estaba destinado a los rebeldes hutíes en Yemen. Comunicó que esto ocurrió el 11 de enero, cuando fuerzas especiales estadounidenses, con helicópteros y drones, localizaron a bordo de una embarcación “misiles balísticos y componentes de misiles de crucero” de fabricación iraní.

Según el Ejército estadounidense, sus análisis “indican que son las mismas armas que las que emplean los hutíes para amenazar y atacar a marineros inocentes en buques mercantes internacionales que transitan por el mar Rojo”.

Para el comandante del Mando Central estadounidense, Michael Erik Kurilla, esto demuestra que Irán participa en actividades que contribuyen a la “inestabilidad” en la región, citó Europa Press.

Ante acusaciones similares, Irán ha manifestado que los rebeldes hutíes no actúan bajo sus órdenes, pero sí ha dado muestras de apoyo a sus acciones. Este martes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, manifestó su deseo de que los ataques de los hutíes “continúen hasta lograr la victoria” frente a Israel. “Los yemeníes han atacado los canales clave para el régimen sionista y no temen las amenazas de Estados Unidos, ya que una persona temerosa de Dios no teme a nadie, sino a Dios”, dijo Jamenei. “Nadie en el mundo cree hoy que el maligno y usurpador régimen sionista ha ganado la guerra en Gaza”, agregó.

Un carguero griego que se dirigía a Israel por el mar Rojo fue atacado este martes frente a las costas de Yemen y alcanzado por un misil. Si bien los daños no fueron graves, los responsables del barco decidieron buscar un puerto cercano al canal de Suez para anclar y evaluar el impacto. Los hutíes pidieron a las empresas navieras que sigan navegando por el mar Rojo, siempre y cuando no se dirijan a Israel.

En el Foro de Davos, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió que habrá más ataques de los hutíes y llamó a que todos los países se unan para rechazarlos. “Nos reservamos nuestro derecho a tomar nuevas acciones, pero esto debe ser un esfuerzo de todos”, dijo.