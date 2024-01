Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia argentino, anunció en Radio Rivadavia sus planes de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. “La edad que me gusta es a los 14 años, y para todos los delitos. Es la que sostienen casi todos los 30 proyectos que tengo arriba de mi escritorio, que se han presentado y no han tenido acogida legislativa”, dijo, según citó Infobae.

Consultado sobre si el proyecto apuntará a algunos delitos específicos, dijo que se aplicará a todo tipo de delito. “Sea un hurto, robo o abuso, el chico ya demuestra una personalidad que merece atención y sanción”, una “conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa”, afirmó. “Entonces dividir según los delitos, y dejar a algunos sin castigo y educación, carece de sentido. Ese chico merece atención no importa cuál sea el delito”, agregó según informó La Nación.

En la entrevista, emitida el domingo, el ministro opinó que los juicios de los menores tienen que ser “más rápidos” y agregó: “Lo que quiero crear, y acá viene lo novedoso, es que no me sirve que el menor vaya a una cárcel para el castigo, porque sale peor que como entró”.

Describió planes para “tres etapas”: “Tratemos de evitar el delito que hoy se da por la pobreza y educación, que son las dos armas que llevan al delito; juicios rápidos y reinserción social y educación del menor condenado porque si no no me sirve el sistema”. Enfatizó también los peligros de la superpoblación en las cárceles: “El menor no me sirve que vaya a una cárcel donde hay capacidad para 200 chicos, pero se alojan 350.”

Según informó Infobae, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, que apoyó un nuevo Código Penal y Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad, expresó este lunes su aprobación al proyecto de ley propuesto por Cúneo Libarona.

Santilli presentó en 2022 el proyecto del “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” que tenía como objetivo bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años y revertir “los efectos del delito en la sociedad”. Sobre la propuesta de Cúneo Libarona, el diputado repitió la frase muy usada por este gobierno: “El que las hace las tiene que pagar.”

Cúneo Libarona reveló también que está pensando en la fundación de una fiscalía para combatir la corrupción liderada por el Ministerio Público Fiscal, lo que describió como “muy bueno”. Explicó: “No la llamaría Conadep contra la corrupción, sino fiscalía especial dedicada a la corrupción” y aclaró su deseo de “perseguir más que nadie” delitos de corrupción dado que “el tema de la corrupción es prioritario”. La Conadep fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas creada por el gobierno de Raúl Alfonsín.

El ministro argentino anunció que “en marzo va a exhumar todas las carpetas” para publicar el nombre del juez que postulará el gobierno para reemplazar la jueza Elena Highton de Nolasco que renunció en octubre de 2021 a la Corte Suprema, según informó Télam.

Expuso también su plan de presentar como candidato a la Procuración General de la Nación a Marcelo Luicini, el presidente titular de la Cámara del Crimen, que describió como “una persona con 40 y pico de años en los Tribunales, profesor universitario, académico e intachable”. Dijo que “todo el mundo lo acepta, no ha tenido una recriminación y sabe todo”, y agregó: “Eso me encomendaron (el presidente Javier) Milei y (el jefe de Gabinete) Nicolás Posse”.

Otro propósito que anunció Cúneo Libarona es la coordinación del juicio por jurados en toda Argentina. “Nadie va a dudar de un jurado. Quiero que la gente comprenda cómo es la Justicia para cambiar la imagen que tenemos”, dijo.