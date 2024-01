La población china se redujo en 2,08 millones de personas en 2023 y el número de nacimientos fue 9,02 millones, las cifras más bajas desde que comenzaron los registros, informó este miércoles la agencia Efe. Estos números, publicados por la Oficina Nacional de Estadística mostraron que la población de China a finales de 2023 era de 1.409,67 millones de habitantes, 0,14% menos que en 2022, un año durante el cual la población se redujo en 850.000 personas.

Expertos chinos dijeron que la reducción en el número de nacimientos podría ser consecuencia de factores como la pandemia, la caída en el número de mujeres en edad fértil y el retraso en el matrimonio y la procreación entre los jóvenes chinos.

He Dan, la directora del Centro de Investigación de Población y Desarrollo de China, dijo que “la mayoría de los factores que provocan el descenso del número de mujeres que eligen tener hijos o casarse pueden ajustarse mediante políticas de apoyo”, con medidas como reducir los gastos de la crianza y fomentar el empleo femenino.

Durante los años 60, antes de que se implementara la política del hijo único, que comenzó en los años 80, el número medio de hijos por mujer era de más de siete, según cifras oficiales citadas por el demógrafo independiente He Yafu, informó AFP.

He dijo que “la tendencia del declive poblacional en China es básicamente imposible de revertir”, y explicó que “incluso si se incentiva la fertilidad, es imposible que la tasa de fertilidad aumente hasta la tasa de reemplazo generacional, porque ahora las generaciones jóvenes han cambiado su concepción de la fertilidad y generalmente no quieren tener más hijos”.

La baja tasa de natalidad persiste a pesar de los incentivos de los gobiernos locales. De acuerdo con Associated Press, un informe en línea de la Radio Nacional de China señaló que un municipio de la región china de Mongolia Interior está incentivando a las parejas a tener hijos ofreciendo pagos de 2.000 yuanes (280 dólares) por un segundo hijo y 5.000 yuanes (700 dólares) por un tercer hijo. Además, el municipio dispone que los empleadores deben conceder 60 y 90 días adicionales de licencia de maternidad remunerada para el segundo y tercer hijo, respectivamente.

Según publicó Radio Francia Internacional, desde 2021 a las parejas se les ha permitido tener un tercer hijo, aunque muchas se han visto disuadidas debido al impacto financiero. La mayoría todavía tienen un solo hijo y la edad en la que lo tienen es cada vez más tardía, ya que los jóvenes chinos priorizan sus objetivos profesionales antes de formar una familia. Una consecuencia de esta tendencia es la infertilidad. Cada vez más parejas acuden a clínicas de reproducción asistida, y el gobierno ha comenzado a subvencionar algunos de estos tratamientos.

Existe la preocupación de que esta “bomba de tiempo demográfica” pueda dañar la economía, ya que los costes del cuidado de las personas mayores están aumentando y la Academia de Ciencias de China ha pronosticado que el actual sistema de pensiones se habrá quedado sin dinero en 2035, según informó The Guardian. Para 2035, el número de residentes chinos mayores de 60 años, que es la edad de jubilación nacional, habrá aumentado de unos 280 millones a 400 millones

Una mujer china de 31 años, Wang Chengyi, declaró a la BBC: “Mi esposo y yo queremos tener un hijo, pero no podemos permitírnoslo por ahora”. Explicó que su esposo y ella necesitan ahorrar dinero por los próximos tres años para tener los fondos para criar a un niño, en particular tomando en consideración el precio de la educación. Wang agregó: “Quiero quedar embarazada mientras sea joven porque es mejor para mi salud. Sin embargo, no tengo suficiente dinero por ahora, así que tengo que posponerlo. Es una pena y a veces siento pánico por eso”.

Datos anuales publicados este miércoles también confirmaron que la economía había crecido a uno de sus ritmos más lentos en más de 30 años, con un PIB que se expandió un 5,2% a 126 billones de yuanes (17,5 billones de dólares). Excluyendo los años de covid-19, esto representó el crecimiento más débil desde 1990. También se publicaron las cifras de diciembre sobre el empleo juvenil, que revelaron que el desempleo entre los jóvenes era de 14,1%. Las autoridades suspendieron temporalmente la publicación de las estadísticas mensuales sobre este fenómeno en junio, cuando la tasa del desempleo juvenil era de 21,3%.