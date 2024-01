El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, llamó este lunes a los países que integran el bloque a impulsar una solución para Medio Oriente que incluya el establecimiento de un Estado palestino. “Creo que debemos parar de hablar del proceso de paz y empezar a hablar más concretamente del proceso de dos estados”, dijo.

“La paz puede ser de muchas formas; vamos a hablar de lo que queremos hacer, que es construir dos estados: la forma en la que lo nombramos es importante”, dijo Borrell a la prensa al llegar a un consejo de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas.

Reconoció que Hamas es un obstáculo para esta solución y que existe resistencia de Israel a que se establezca un Estado palestino, pero señaló que “no hay alternativa”.

“No están de acuerdo, pero tenemos que discutir y veremos qué otras soluciones tienen en mente: ¿expulsar a todos los palestinos?, ¿matarlos?”, dijo Borrell. Señaló que “la paz y la estabilidad no se pueden construir sólo con medios militares”.

En la reunión también estaba presente el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Yisrael Katz, que intervino para reclamar la liberación de los rehenes que están en manos de Hamas. El encuentro, además, incluía contactos con representantes de la diplomacia de la Autoridad Nacional Palestina, Egipto, Jordania y Arabia Saudita.

Borrell presentó allí un plan de paz que comienza con la celebración de una conferencia internacional y que consta de 12 puntos.

“La ausencia de un proceso de paz prolongará la violencia actual y alimentará la radicalización y los conflictos futuros”, señala el texto, citado por el diario Público. “Esto pondrá en peligro a israelíes y palestinos, pero también es un riesgo importante para la seguridad, la política y la migración en la región y en Europa. Por lo tanto, es necesario ahora avanzar hacia una paz lo antes posible”, agrega el documento.

Afirma que “cualquier mecanismo de gobernanza y seguridad que se establezca en Gaza o en cualquier otro lugar será percibido como una prolongación de la ocupación y una negación de los derechos palestinos y, por lo tanto, creará más riesgos para la seguridad para la región y Europa”, según citaron la agencia Efe y el portal 20 Minutos.

Por lo tanto, “no existe otra solución integral creíble que la de un Estado palestino independiente que exista al lado de Israel, en paz y seguridad, con plena normalización”, cooperación económica e integración a la región, agrega.

Según esta hoja de ruta, “no es realista” suponer que sin “una fuerte participación internacional” palestinos e israelíes negociarán la paz de manera bilateral. Agrega que será necesario que los israelíes encuentren la “voluntad política” para iniciar estas negociaciones “hacia la solución de dos estados” y que los palestinos sean representados por la Organización para la Liberación de Palestina, que hoy gobierna en Cisjordania.

En la conferencia inicial de este proceso participarían la Unión Europea, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, la Liga Árabe y, si es posible, Estados Unidos, además de otros actores que pudieran hacer contribuciones a la paz. Allí se llevaría un borrador inicial, que se basaría en los anteriores esfuerzos que se han hecho para resolver este conflicto.

La elaboración del plan avanzaría pese a que alguna de las partes involucradas en el conflicto “no esté lista para participar”, y una vez que el plan esté terminado, se lo presentaría a los involucrados. Deberá incluir el mutuo reconocimiento diplomático y la integración de Israel y Palestina a la región, señala el documento.

Los ministros europeos presentes en la reunión respaldaron esta salida al conflicto. Varios de ellos expresaron su preocupación por las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contrarias al reconocimiento de un Estado palestino.

Según citó Efe, el canciller irlandés, Micheál Martin, las consideró “inaceptables”; el de Lituania, Krisjanis Karins, dijo que son “desalentadoras”, y su par francés, Stéphan Séjourne, las calificó de “preocupantes”. Para la ministra de Relaciones Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, sin esta solución no habrá paz en Medio Oriente.

A su vez, su par de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que la solución de dos estados es “compleja”, pero llamó a “hacer todo lo posible para aliviar el dramático sufrimiento” de israelíes y palestinos. Para el canciller español, José Manuel Albares, que esta solución “no sea fácil –y no lo es– no quiere decir que no sea realista”.

También la respaldó la ministra de Relaciones Exteriores de Bélgica, Hadja Lahbib, quien, según publicó AP, alertó que la de “Gaza es una situación de extrema urgencia. Hay peligro de una hambruna, hay peligro de epidemias. La violencia debe cesar”.