Organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas y feministas ecuatorianas convocaron a una conferencia de prensa para manifestar su rechazo a las medidas económicas propuestas por el presidente Daniel Noboa, informó la agencia Efe. El propósito de las medidas es reducir el déficit y obtener recursos para el “conflicto armado interno” que Noboa declaró contra el crimen organizado.

Los activistas también se opusieron al plan conjunto de seguridad previsto entre Ecuador y Estados Unidos. Según publicó Infobae, este plan dura cinco años y comprende la entrega de equipamiento y financiamiento para las fuerzas de seguridad por parte de Estados Unidos para responder al aumento de la violencia en Ecuador.

Entre las medidas económicas cuestionadas están el aumento del IVA de 12% a 15% y el posible retraso por un año del plazo de cierre y desmantelamiento del Bloque 43-ITT, una explotación petrolera que los ecuatorianos votaron para cerrar en un referéndum en 2023 y que se encuentra en el parque nacional Yasuní.

Leonidas Iza, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), le pidió este jueves a Noboa, en una conferencia de prensa, que respete los resultados del referéndum. “Presidente Noboa, usted está en este punto de demostrar que es un absoluto oportunista o que es un demócrata. Usted ha dicho que es un demócrata. Los demócratas respetan la voluntad popular. Los oportunistas aprovechan de la voluntad popular para montarse en sí mismos”, dijo Iza. Destacó que “60% de los ecuatorianos con absoluta conciencia votó en favor del Yasuní”.

Por su parte, Pedro Bermeo, representante del colectivo ambientalista Yasunidos, dijo: “Le recordamos al presidente que no es su decisión el incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional, y más aún el mandato popular de todos los ecuatorianos”, según informó Ecuavisa. Bermeo agregó que si Noboa no respeta la voluntad de la población, “la Corte Constitucional podría destituir al presidente” y enfatizó que hay “responsabilidades administrativas, civiles y penales” si el Bloque 43-ITT no se cierra.

Iza afirmó que la crisis económica puede afrontarse mediante el cobro anticipado de impuestos, acorde con el artículo 165 de la Constitución, en lugar de aumentar el IVA. Dijo que se debería cobrar más “a los que más tienen, a las grandes empresas” y no a la población general a través del IVA.

Condenó también la intervención de Estados Unidos en Ecuador y consideró que el gobierno “ha cedido soberanía para que se militarice el territorio con las Fuerzas Armadas norteamericanas”. El martes, en una entrevista con Telesur, Iza acusó a Noboa de “[aprovechar] un momento tan doloroso para el pueblo para ceder soberanía a la potencia norteamericana” y, con respecto a las intenciones de los funcionarios estadounidenses, afirmó: “Ellos necesitan salvaguardar los intereses de los recursos estratégicos del mundo. [...] Necesitan sostener o tener una política sobre toda la Amazonia, sobre el tema del agua, los recursos minerales, los recursos naturales. Eso es el objetivo central”.

Micaela Camacho, del colectivo feminista Cholas Valientes, criticó en la conferencia de prensa de este jueves la “falsa dicotomía que nos plantean entre el aumento del IVA y mantener la explotación del Yasuní-ITT mientras al mismo tiempo se perdonan deudas millonarias a los grandes empresarios”. Dijo que “no puede existir una verdadera democracia ni libertad cuando se nos imponen elecciones manipuladas similares a las relaciones violentas en las que un agresor te fuerza a elegir entre opciones que te perjudican entre varias maneras”.

“Nos negamos a financiar la guerra patriarcal y racista y denunciamos el paquetazo económico encubierto como una respuesta frente a la crisis. Las élites proponen continuar la devastación ambiental aprovechando la crisis y seguir afectando a los intereses más vulnerables”, agregó la dirigente.